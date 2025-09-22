Авиация РФ бомбила Запорожье — есть погибшие и разрушения
Авиация РФ бомбила Запорожье — есть погибшие и разрушения

Иван Федоров / Запорожская ОВА
Запорожье
Около половины пятого утра 22 сентября российские оккупанты накрыли Запорожье массированными авиаударами. Около 40 минут россияне терроризировали город. Погибли три человека, есть значительные разрушения жилых домов и инфраструктуры.

Главные тезисы

  • Массированные авиаудары российской авиации нанесли Запорожью серьезный ущерб, приведя к гибели трех человек и значительным разрушениям в городе.
  • Подвергнутым атаке были улицы Космического микрорайона, Набережная магистраль и Шевченковский район, что привело к временным ограничениям и пострадавшим жителям.
  • Начальник Запорожской ОВ Иван Федоров назвал бомбардировку целенаправленным террором мирного населения и подчеркнул, что объекты не имели отношения к военной инфраструктуре.

Россия бомбила Запорожье: есть жертвы

О ситуации в городе рассказал начальник Запорожской ОВ Иван Федоров.

Ни один объект не имел отношения к военной инфраструктуре. Это был целеустремленный террор мирного города и его жителей. Три человека погибли в результате атаки.

Иван Федоров

Иван Федоров

Начальник Запорожской ОВА

Часть вражеских атак отбили ВСУ, но по меньшей мере 10 ударов пришлось по разным районам:

  • Космический микрорайон — повторный удар по парковке.

  • Набережная магистраль — вблизи торговых центров и критической инфраструктуры. Движение временно ограничено.

  • Шевченковский район — удар по жилым домам.

Двое запорожцев пострадали — 20-летний мужчина и парень 16 лет. У последнего острая реакция и стресс.

Всего утром 22 сентября войска РФ направили в Запорожье не менее 5 авиабомб.

