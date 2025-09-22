Авиация РФ бомбила Запорожье — есть погибшие и разрушения

Около половины пятого утра 22 сентября российские оккупанты накрыли Запорожье массированными авиаударами. Около 40 минут россияне терроризировали город. Погибли три человека, есть значительные разрушения жилых домов и инфраструктуры.
Главные тезисы
- Массированные авиаудары российской авиации нанесли Запорожью серьезный ущерб, приведя к гибели трех человек и значительным разрушениям в городе.
- Подвергнутым атаке были улицы Космического микрорайона, Набережная магистраль и Шевченковский район, что привело к временным ограничениям и пострадавшим жителям.
- Начальник Запорожской ОВ Иван Федоров назвал бомбардировку целенаправленным террором мирного населения и подчеркнул, что объекты не имели отношения к военной инфраструктуре.
Россия бомбила Запорожье: есть жертвы
О ситуации в городе рассказал начальник Запорожской ОВ Иван Федоров.
Часть вражеских атак отбили ВСУ, но по меньшей мере 10 ударов пришлось по разным районам:
Космический микрорайон — повторный удар по парковке.
Набережная магистраль — вблизи торговых центров и критической инфраструктуры. Движение временно ограничено.
Шевченковский район — удар по жилым домам.
Двое запорожцев пострадали — 20-летний мужчина и парень 16 лет. У последнего острая реакция и стресс.
Всего утром 22 сентября войска РФ направили в Запорожье не менее 5 авиабомб.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-