Авіація РФ бомбила Запоріжжя — є загиблі та руйнування

Близько пів на п’яту ранку 22 вересня російські окупанти накрили Запоріжжя масованими авіаударами. Майже 40 хвилин росіяни тероризували місто. Загинуло троє людей, є значні руйнування житлових осель та інфраструктури.
Головні тези:
- Російська авіація бомбила Запоріжжя масованими авіаударами, що призвело до загибелі трьох людей та серйозних руйнувань.
- ЗСУ зуміли відбити частину атак, але місто все одно постраждало внаслідок п'яти авіабомб, які було скинуто росіянами.
Росія бомбила Запоріжжя: є жертви
Про ситуацію у місті розповів начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Частину ворожих атак відбили ЗСУ, але щонайменше 10 ударів прийшлось по різних районах:
Космічний мікрорайон — повторний удар по парковці.
Набережна магістраль — поблизу торговельних центрів та критичної інфраструктури. Рух тимчасово обмежений.
Шевченківський район — удар по житлових будинках.
Двоє запоріжців постраждало — 20-річний чоловік та хлопець 16-ти років. В останнього гостра реакція та стрес.
Загалом вранці 22 вересня війська РФ скерували на Запоріжжя щонайменше 5 авіабомб.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-