Авіація РФ бомбила Запоріжжя — є загиблі та руйнування
Україна
Авіація РФ бомбила Запоріжжя — є загиблі та руйнування

Іван Федоров / Запорізька ОВА
Запоріжжя

Близько пів на п’яту ранку 22 вересня російські окупанти накрили Запоріжжя масованими авіаударами. Майже 40 хвилин росіяни тероризували місто. Загинуло троє людей, є значні руйнування житлових осель та інфраструктури.

Головні тези:

  • Російська авіація бомбила Запоріжжя масованими авіаударами, що призвело до загибелі трьох людей та серйозних руйнувань.
  • ЗСУ зуміли відбити частину атак, але місто все одно постраждало внаслідок п'яти авіабомб, які було скинуто росіянами.

Росія бомбила Запоріжжя: є жертви

Про ситуацію у місті розповів начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Жоден об’єкт не мав відношення до військової інфраструктури. Це був цілеспрямований терор мирного міста і його мешканців. Троє людей загинули внаслідок атаки.

Іван Федоров

Іван Федоров

Начальник Запорізької ОВА

Частину ворожих атак відбили ЗСУ, але щонайменше 10 ударів прийшлось по різних районах:

  • Космічний мікрорайон — повторний удар по парковці.

  • Набережна магістраль — поблизу торговельних центрів та критичної інфраструктури. Рух тимчасово обмежений.

  • Шевченківський район — удар по житлових будинках.

Двоє запоріжців постраждало — 20-річний чоловік та хлопець 16-ти років. В останнього гостра реакція та стрес.

Загалом вранці 22 вересня війська РФ скерували на Запоріжжя щонайменше 5 авіабомб.

