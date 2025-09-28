Армия РФ ударила РСЗО и ракетами по Запорожью — много раненых, есть разрушения

Российские войска нанесли по Запорожью в ночь на 28 сентября не менее восьми ударов, 27 людей пострадали. Город обстреливали из РСЗО и атаковали ракетами.
Главные тезисы
- Российская армия атаковала Запорожье ночью, проведя не менее восьми ударов по городу.
- Массированные удары РСЗО и ракетами привели к ранениям 27 человек и разрушению 14 многоэтажных и 9 частных домов.
- Пострадавшие получают медицинскую помощь, включая лечение резаных ран, переломов и контузий.
Россия массированно атаковала Запорожье: есть пострадавшие
Ночью враг нанес по меньшей мере восемь ударов по территории города Запорожья, начиная с 1 часов ночи и заканчивая 5:30 утра. Больше всего пострадавших на территории Шевченковского района.
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров на месте одного из ударов.
В многоэтажку враг ударил ракетой. Пострадали 16 человек, в том числе три ребенка. Медики оказывают всем необходимую помощь. Продолжается спасательная операция.
Пока нет информации, что в разрушенных и поврежденных квартирах есть люди, но специалисты все проверяют, добавил Федоров.
Впоследствии Федоров сообщил о 21 пострадавшем. Двое — в тяжелом состоянии. Повреждены 14 многоэтажек и 9 частных домов.
Позже количество раненых увеличилось до 22.
Также помощь медиков понадобилась четырем раненым в результате ночной вражеской атаки.
В 9.42 стало известно о 27 пострадавших, среди них трое детей.
