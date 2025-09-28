Армія РФ ударила РСЗВ і ракетами по Запоріжжю — багато поранених, є руйнування

Російські війська завдали по Запоріжжю у ніч проти 28 вересня щонайменше вісім ударів, 27 людей постраждали. Місто обстрілювали з РСЗВ та атакували ракетами.
Головні тези:
- Російські війська здійснили масовані удари по Запоріжжю, в результаті чого поранено щонайменше 27 людей.
- Ракетні удари призвели до руйнування 14 багатоповерхових будинків та 9 приватних будинків у місті.
- Медична допомога надається тим, хто постраждав внаслідок ворожих атак, включаючи людей з різаними ранами, переломами та контузіями.
Росія масовано атакувала Запоріжжя: є постраждалі
Вночі ворог завдав щонайменше вісім ударів по території міста Запоріжжя, починаючи з 1-ї години ночі і закінчуючи 5:30 ранку. Найбільше постраждалих на території Шевченківського району.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров на місці одного з ударів.
У багатоповерхівку ворог вдарив ракетою. Постраждали 16 людей, зокрема три дитини. Медики надають всім необхідну допомогу. Продовжується рятувальна операція.
Наразі немає інформації, що в зруйнованих і пошкоджених квартирах є люди, але фахівці все перевіряють, додав Федоров.
Згодом Федоров повідомив про 21 постраждалого. Двоє - у важкому стані. Пошкоджені 14 багатоповерхівок та 9 приватних будинків.
Пізніше кількість поранених збільшилася до 22.
Також допомога медиків знадобилася чотирьом пораненим внаслідок нічної ворожої атаки.
О 9.42 стало відомо про 27 постраждалих, серед них троє дітей.
