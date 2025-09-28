Армія РФ ударила РСЗВ і ракетами по Запоріжжю — багато поранених, є руйнування
Армія РФ ударила РСЗВ і ракетами по Запоріжжю — багато поранених, є руйнування

Іван Федоров / Запорізька ОВА
Запоріжжя
Російські війська завдали по Запоріжжю у ніч проти 28 вересня щонайменше вісім ударів, 27 людей постраждали. Місто обстрілювали з РСЗВ та атакували ракетами.

Головні тези:

  • Російські війська здійснили масовані удари по Запоріжжю, в результаті чого поранено щонайменше 27 людей.
  • Ракетні удари призвели до руйнування 14 багатоповерхових будинків та 9 приватних будинків у місті.
  • Медична допомога надається тим, хто постраждав внаслідок ворожих атак, включаючи людей з різаними ранами, переломами та контузіями.

Росія масовано атакувала Запоріжжя: є постраждалі

Вночі ворог завдав щонайменше вісім ударів по території міста Запоріжжя, починаючи з 1-ї години ночі і закінчуючи 5:30 ранку. Найбільше постраждалих на території Шевченківського району.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров на місці одного з ударів.

У багатоповерхівку ворог вдарив ракетою. Постраждали 16 людей, зокрема три дитини. Медики надають всім необхідну допомогу. Продовжується рятувальна операція.

Наразі немає інформації, що в зруйнованих і пошкоджених квартирах є люди, але фахівці все перевіряють, додав Федоров.

Згодом Федоров повідомив про 21 постраждалого. Двоє - у важкому стані. Пошкоджені 14 багатоповерхівок та 9 приватних будинків.

Пізніше кількість поранених збільшилася до 22.

Різані рани, переломи, контузії, отруєння чадним газом - 22 людини постраждали внаслідок ранкової ворожої атаки на Запоріжжя. Три людини у важкому стані - з політравмою та вибуховими пораненнями.

Також допомога медиків знадобилася чотирьом пораненим внаслідок нічної ворожої атаки.

О 9.42 стало відомо про 27 постраждалих, серед них троє дітей.

