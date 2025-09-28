У Запоріжжі збільшилася кількість поранених після масованого обстрілу РФ

Кількість постраждалих внаслідок ранкової атаки РФ на Запоріжжя зросла до 34.

Росія атакувала Запоріжжя: кількість поранених зросла

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

До 34 зросла кількість постраждалих внаслідок ранкової атаки росіян на Запоріжжя. Шестеро поранених ушпиталені, у тому числі і троє дітей. Іван Федоров Начальник Запорізької ОВА

За даними ОВА, 28 людей на амбулаторному лікуванні. Медики надали їм усю необхідну допомогу.

Російські війська атакували Запоріжжя у ніч проти 28 вересня, була інформація, що кількість поранених внаслідок російської атаки на Запоріжжя збільшилася до 31, з них троє — діти.