У Запоріжжі збільшилася кількість поранених після масованого обстрілу РФ

Кількість постраждалих внаслідок ранкової атаки РФ на Запоріжжя зросла до 34.
Головні тези:
- Після масованого обстрілу Російською Федерацією кількість поранених в Запоріжжі зросла до 34 осіб.
- За даними ОВА Запорізької області, шестеро поранених ушпиталено, включаючи трьох дітей.
- 28 людей перебувають на амбулаторному лікуванні після атаки російських військ на Запоріжжя.
Росія атакувала Запоріжжя: кількість поранених зросла
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
За даними ОВА, 28 людей на амбулаторному лікуванні. Медики надали їм усю необхідну допомогу.
Російські війська атакували Запоріжжя у ніч проти 28 вересня, була інформація, що кількість поранених внаслідок російської атаки на Запоріжжя збільшилася до 31, з них троє — діти.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-