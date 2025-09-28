У Запоріжжі збільшилася кількість поранених після масованого обстрілу РФ
У Запоріжжі збільшилася кількість поранених після масованого обстрілу РФ

Іван Федоров / Запорізька ОВА
Запоріжжя

Кількість постраждалих внаслідок ранкової атаки РФ на Запоріжжя зросла до 34.

Головні тези:

  • Після масованого обстрілу Російською Федерацією кількість поранених в Запоріжжі зросла до 34 осіб.
  • За даними ОВА Запорізької області, шестеро поранених ушпиталено, включаючи трьох дітей.
  • 28 людей перебувають на амбулаторному лікуванні після атаки російських військ на Запоріжжя.

Росія атакувала Запоріжжя: кількість поранених зросла

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

До 34 зросла кількість постраждалих внаслідок ранкової атаки росіян на Запоріжжя. Шестеро поранених ушпиталені, у тому числі і троє дітей.

Іван Федоров

Іван Федоров

Начальник Запорізької ОВА

За даними ОВА, 28 людей на амбулаторному лікуванні. Медики надали їм усю необхідну допомогу.

Російські війська атакували Запоріжжя у ніч проти 28 вересня, була інформація, що кількість поранених внаслідок російської атаки на Запоріжжя збільшилася до 31, з них троє — діти.

