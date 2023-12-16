Вагнеровцы служат в спецподразделении "Торнадо" МВД Беларуси
Категория
Мир
Дата публикации

Вагнеровцы служат в спецподразделении "Торнадо" МВД Беларуси

Вагнеровцы
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Источник:  Reform.by

Российские пропагандисты опубликовали пост с фото символики боевиков и заявили, что наемники ПВК Вагнера вошли в спецназ "Торнадо".

Наемники ЧВК Вагнера "влились" в спецподразделение МВД Беларуси

Беларусские журналисты нашли вероятные свидетельства того, что наемники расформированного российского ЧВК "Вагнера" могли войти в состав вновь созданного спецподразделения "Торнадо" Внутренних войск МВД Республики Беларусь.

Об этом сообщает Reform.by.

Пресс-службы МВД и Внутренних войск опубликовали красочные ролики выступления и акцентировали внимание на флагах так называемой ЧВК "Вагнера", которые висели на флагштоке вместе с госфлагом Республики Беларусь и флагом спецназа. Эта же незарегистрированная символика российских боевиков находилась на пикапе с крупнокалиберным пулеметом, – отмечается в сообщении.

Официальных объяснений по вагнеровской символике не было. Тем не менее, в тот же день пропагандист из Russia Today Константин Придыбайло опубликовал пост с фото символики боевиков и заявил, что наемники вошли в состав спецназа "Торнадо".

В Беларуси "вагнеры" вступили в ряды спецназа Внутренних войск, –написал он.

Прежде заместитель министра внутренних дел и командующий внутренними войсками Беларуси Николай Карпенков заявлял, что внутренние войска режима Лукашенко будут проходить "боевое согласование" с боевиками ЧВК "Вагнера" для ведения совместных боевых действий.

ЧВК "Вагнера": что известно

По данным британской разведки, сотни боевиков, ранее связанных группой ЧВК "Вагнера", начали передислоцироваться в Украину отдельно и небольшими группами для участия в войне в составе разных российских подразделений.

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, этими остатками затыкают дыры на Бахмутском направлении, а самой ЧВК больше не существует.

Начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш сообщил, что наемники ЧВК "Вагнера" присутствуют на территории Восточной группировки войск. Сейчас часть наемников перезаключает контракты с военными РФ и возвращается в Украину из Белоруссии.

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