Вагнеровцы служат в спецподразделении "Торнадо" МВД Беларуси

Российские пропагандисты опубликовали пост с фото символики боевиков и заявили, что наемники ПВК Вагнера вошли в спецназ "Торнадо".
Наемники ЧВК Вагнера "влились" в спецподразделение МВД Беларуси
Беларусские журналисты нашли вероятные свидетельства того, что наемники расформированного российского ЧВК "Вагнера" могли войти в состав вновь созданного спецподразделения "Торнадо" Внутренних войск МВД Республики Беларусь.
Об этом сообщает Reform.by.
Официальных объяснений по вагнеровской символике не было. Тем не менее, в тот же день пропагандист из Russia Today Константин Придыбайло опубликовал пост с фото символики боевиков и заявил, что наемники вошли в состав спецназа "Торнадо".
Прежде заместитель министра внутренних дел и командующий внутренними войсками Беларуси Николай Карпенков заявлял, что внутренние войска режима Лукашенко будут проходить "боевое согласование" с боевиками ЧВК "Вагнера" для ведения совместных боевых действий.
ЧВК "Вагнера": что известно
По данным британской разведки, сотни боевиков, ранее связанных группой ЧВК "Вагнера", начали передислоцироваться в Украину отдельно и небольшими группами для участия в войне в составе разных российских подразделений.
По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, этими остатками затыкают дыры на Бахмутском направлении, а самой ЧВК больше не существует.
Начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш сообщил, что наемники ЧВК "Вагнера" присутствуют на территории Восточной группировки войск. Сейчас часть наемников перезаключает контракты с военными РФ и возвращается в Украину из Белоруссии.
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