Вагнерівці служать у спецпідрозділі "Торнадо" МВС Білорусі

Російські пропагандисти опублікували пост із фото символіки бойовиків та заявили, що найманці ПВК Вагнера увійшли до складу спецназу "Торнадо".

Найманці ПВК Вагнера “влилися” до спецпідрозділу МВС Білорусі

Білоруські журналісти знайшли ймовірні свідчення того, що найманці розформованої російської ПВК "Вагнера" могли увійти до складу новоствореного спецпідрозділу "Торнадо" Внутрішніх військ МВС Республіки Білорусь.

Про це повідомляє Reform.by.

Пресслужби МВС та Внутрішніх військ опублікували барвисті ролики виступу та акцентували увагу на прапорах так званої ПВК "Вагнера", які висіли на флагштоку разом із держпрапором Республіки Білорусь та прапором спецназу. Ця ж незареєстрована символіка російських бойовиків перебувала на пікапі з великокаліберним кулеметом, – зазначається в повідомленні. Поширити

Офіційних пояснень щодо вагнерівської символіки не було. Проте того ж дня пропагандист із Russia Today Костянтин Придибайло опублікував пост із фото символіки бойовиків та заявив, що найманці увійшли до складу спецназу "Торнадо".

У Білорусі "вагнери" вступили до лав спецназу Внутрішніх військ, написав він. Поширити

Перед тим заступник міністра внутрішніх справ та командувач внутрішніми військами Білорусі Микола Карпенков заявляв, що внутрішні війська режиму Лукашенка проходитимуть "бойове злагодження" з бойовиками ПВК "Вагнера" для ведення спільних бойових дій.

ПВК "Вагнера": що відомо

За даними британської розвідки, сотні бойовиків, раніше пов'язаних групою ПВК "Вагнера", почали передислокуватися в Україну окремо та невеликими групами для участі у війні у складі різних російських підрозділів.

За словами радника глави Офісу президента Михайла Подоляка, цими залишками затикають дірки на Бахмутському напрямі, а самої ПВК більше не існує.

Начальник прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш повідомив, що найманці ПВК "Вагнера" присутні на території Східного угруповання військ. Зараз частина найманців переукладає контракти з військовими РФ і повертається в Україну з Білорусі.