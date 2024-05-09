Высший антикоррупционный суд избрал Дмитрасевичу меру пресечения в виде содержания под стражей до 7 июля с альтернативой внесения залога в размере 20,28 млн грн.

Заместителя Сольского обвиняют в махинациях с землей



"Ходатайство удовлетворить. Применить к подозреваемому Дмитрасевичу Маркияну Орестовичу меру пресечения в виде содержания под стражей. Срок действия постановления в части применения меры пресечения в виде содержания под стражей до 7 июля 2024 года включительно, но в пределах срока досудебного расследования", . Поделиться

Рассмотрение ходатайства о применении меры пресечения Дмитрасевичу

Маркиян Дмитрасевич фигурирует по делу о махинациях с землей вместе с министром аграрной политики и продовольствия Николаем Сольским.

Замминистра аграрной политики подозревают по делу о вероятном завладении земли на 291 млн грн и попытке завладения земле на 190 млн грн.

По версии следствия к вероятной схеме Дмитрасевича привлек действующий министр аграрной политики Николай Сольский.

Что известно о деле Сольского

23 апреля НАБУ сообщило о подозрении действующему министру аграрной политики Николаю Сольскому. Он обвиняется в организации схемы завладения государственными землями площадью около 2,5 тыс. га стоимостью 291 млн грн под предлогом выделения участков ветеранам АТО.

По данным следствия, в 2017-2021 годах Сольский в сговоре с главой Госгеокадастра Украины решил завладеть землей, находившейся в пользовании двух госпредприятий в Сумской области. К делу были привлечены и кураторы органов Госгеокадастра.

Сам Сольский своей вины не признает, уверяя, что события касаются периода 2017-2018 годов, когда он был адвокатом и еще не избрался депутатом от "Слуги народа".

По его словам, обстоятельства семилетней давности касаются спора между государственными предприятиями и физлицами, в том числе военными АТО, за земли, предоставленные последним во владение.