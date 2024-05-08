ВАКС заочно арестовал экс-главу Фонда госимущества Сенниченко — что известно
Категория
Украина
Дата публикации

ВАКС заочно арестовал экс-главу Фонда госимущества Сенниченко — что известно

САП
Дмитрий Сенниченко
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Высший антикоррупционный суд Украины 7 мая избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для бывшего главы Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко.

Заочный арест Дмитрия Сенниченко

Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщает, что следователь судья ВАКС поддержал позицию прокурора САП и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему Председателю Фонда государственного имущества Украины.

Имена бывшего главы не называют, однако известно, что в 2019-2021 годах Фонд госимущества возглавлял Сенниченко.

Сенниченко находится в международном розыске, если его задержат и доставят к месту проведения досудебного расследования, следователь судья решит вопрос о применении меры пресечения.

В чем подозревают Сенниченко

Как сообщает САП, Сенниченко возглавлял преступную группировку, которая в течение 2019—2021 годов завладела более 500 млн грн средств госпредприятий и легализовала доходы, полученные преступным путем на сумму более 10 млрд гривен.

Среди таких предприятий мощнейшее химическое предприятие Украины АО «Одесский припортовый завод» и один из крупнейших в мире производителей титанового сырья АО «Объединенная горно-химическая компания».

Преступная группировка была разоблачена в марте 2023 года САП и НАБУ.

В ноябре участникам организации обновили подозрения — теперь их подозревают в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, на сумму более 10 млрд. гривен.

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