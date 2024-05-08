ВАКС заочно заарештував ексголову Фонду держмайна Сенниченка — що відомо
Категорія
Україна
Дата публікації

ВАКС заочно заарештував ексголову Фонду держмайна Сенниченка — що відомо

САП
Дмитро Сенниченко

Вищий антикорупційний суд України 7 травня обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для колишнього голови Фонду держмайна Дмитра Сенниченка.

Заочний арешт Дмитра Сенниченка

Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомляє, що слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому Голові Фонду державного майна України.

Імені колишнього голови не називають, однак відомо, що у 2019-2021 роках Фонд держмайна очолював Сенниченко.

Наразі Сенниченко перебуває у міжнародному розшуку, якщо його затримають та доставлять до місця проведення досудового розслідування, слідчий суддя вирішить питання про застосування запобіжного заходу.

У чому підозрюють Сенниченка

Як повідомляє САП, Сенниченко очолював злочинне угрупування, що протягом 2019 — 2021 років заволоділо понад 500 млн грн коштів держпідприємств та легалізувало доходів, одержаних злочинним шляхом на суму понад 10 млрд гривень.

Серед таких підприємств найпотужніше хімічне підприємство України АТ «Одеський припортовий завод» та один з найбільших у світі виробників титанової сировини АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія».

Злочинне угрупування було викрито у березні 2023 року САП та НАБУ.

У листопаді учасникам організації оновили підозри — тепер їх підозрюють у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, на суму понад 10 млрд гривень.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ВАКС конфіскував активи зрадника Богуслаєва та його поплічника Кононенка
ВАКС
Богуслаєв
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ВАКС конфіскував активи зрадника Балицького та його родини
Міністерство юстиції України
Балицький
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ВАКС відправив міністра Сольського під варту з правом на заставу
Микола Сольський

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?