ВАКС заочно заарештував ексголову Фонду держмайна Сенниченка — що відомо

Вищий антикорупційний суд України 7 травня обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для колишнього голови Фонду держмайна Дмитра Сенниченка.

Заочний арешт Дмитра Сенниченка

Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомляє, що слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому Голові Фонду державного майна України.

Імені колишнього голови не називають, однак відомо, що у 2019-2021 роках Фонд держмайна очолював Сенниченко.

Наразі Сенниченко перебуває у міжнародному розшуку, якщо його затримають та доставлять до місця проведення досудового розслідування, слідчий суддя вирішить питання про застосування запобіжного заходу.

У чому підозрюють Сенниченка

Як повідомляє САП, Сенниченко очолював злочинне угрупування, що протягом 2019 — 2021 років заволоділо понад 500 млн грн коштів держпідприємств та легалізувало доходів, одержаних злочинним шляхом на суму понад 10 млрд гривень.

Серед таких підприємств найпотужніше хімічне підприємство України АТ «Одеський припортовий завод» та один з найбільших у світі виробників титанової сировини АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія».

Злочинне угрупування було викрито у березні 2023 року САП та НАБУ.

У листопаді учасникам організації оновили підозри — тепер їх підозрюють у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, на суму понад 10 млрд гривень.