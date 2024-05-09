Вищий антикорупційний суд обрав Дмитрасевичу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 7 липня з альтернативою внесення застави у розмірі 20,28 млн грн.

Заступника Сольського звинувачують у махінаціях із землею



"Клопотання задовольнити. Застосувати до підозрюваного Дмитрасевича Маркіяна Орестовича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Строк дії ухвали в частині застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 7 липня 2024 року включно, але в межах строку досудового розслідування", – оголосив рішення суддя. Поширити

Розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу Дмитрасевичу

Маркіян Дмитрасевич фігурує у справі про махінації з землею разом з міністром аграрної політики та продовольства Миколою Сольським.

Заступника міністра аграрної політики підозрюють у справі про ймовірне заволодіння землі на 291 млн грн та спробі заволодіння землі на 190 млн грн.

За версією слідства, до ймовірної схеми Дмитрасевича залучив чинний міністр аграрної політики Микола Сольський.

Що відомо про справу Сольського

23 квітня НАБУ повідомило про підозру чинному міністру аграрної політики Миколі Сольському. Його звинувачують в організації схеми заволодіння державними землями площею близько 2,5 тис. га вартістю 291 млн грн під приводом виділення ділянок ветеранам АТО.

За даними слідства, у 2017-2021 роках Сольський у змові з очільником Держгеокадастру України вирішив заволодіти землею, яка перебувала у користуванні двох держпідприємств у Сумській області. До справи були залучені й куратори органів Держгеокадастру.

Сам Сольський своєї вини не визнає, запевняючи, що події стосуються періоду 2017-2018 років, коли він був адвокатом і ще не обрався депутатом від "Слуги народу".

За його словами, обставини семирічної давнини стосуються спору між державними підприємствами та фізособами, зокрема військовими АТО, за землі, які були надані останнім у володіння.