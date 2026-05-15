ВАКС избрал меры пресечения еще 4 фигурантам дела "Династия"

Высший антикоррупционный суд избрал меры пресечения еще 4 подозреваемым в легализации 460 миллионов гривен на элитном строительстве коттеджного городка в поселке Козин вблизи Киева.

Дело "Династия": еще 4 фигуранта получили меры пресечения

По данным ЦПК, речь идет о четырех человек: Сергее Сиранчуке, Лилии Лысенко, Геннадии Опальчуке и Марине Медведеве.

В своем сообщении ВАКС, не называя фамилии, отмечает, что к пятому подозреваемому по делу о вероятной легализации имущества, руководителя одной из компаний, применена мера пресечения в виде залога в размере 20 млн грн.

Указанное лицо подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 209 УК Украины. При внесении залога на него будут возлагаться процессуальные обязанности.

По данным ЦБК, это может быть Сергей Сиранчук — директор ОК ЖСК "Солнечный берег", через которого осуществлялось строительство.

Также Марине Медведевой, администратору, причастному к ведению теневой бухгалтерии, суд определил залог в размере 15 млн грн.

Геннадию Опальчуку и Лилии Лысенко, которые были формальными учредителями ОК ЖСК "Солнечный берег" и проводили финансовые операции по созданию видимости законности происхождения денежных средств: залог 10,6 млн. Опальчуку и 9,9 млн. для Лысенко.

В качестве дополнительной обязанности, в случае внесения залога, на всех возложена обязанность носить электронный браслет.

12 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении еще 6 участникам организованной группы, разоблаченной на легализации 460 миллионов гривен на элитном строительстве в поселке Козин вблизи Киева.