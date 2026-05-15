ВАКС обрав запобіжні заходи ще 4 фігурантам справи "Династія"

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи ще 4 підозрюваним у легалізації 460 мільйонів гривень на елітному будівництві котеджного містечка у селищі Козин поблизу Києва.
Головні тези:
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи ще 4 фігурантам у справі “Династія”, пов'язаній з легалізацією 460 мільйонів гривень.
- Серед підозрюваних - Сергій Сіранчук, Лілія Лисенко, Геннадій Опальчук та Марина Медведєва, розглядається можливість накладення застави.
Справа “Династія”: ще 4 фігуранти отримали запобіжні заходи
За даними ЦПК, йдеться про чотирьох осіб: Сергія Сіранчука, Лілію Лисенко, Геннадія Опальчука та Марину Медведєву.
У своєму повідомленні ВАКС, не називаючи прізвища, зазначає, що до п'ятого підозрюваного у справі щодо ймовірної легалізації майна, керівника однієї з компаній, застосовано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 20 млн грн.
За даними ЦПК, це може бути Сергій Сіранчук — директор ОК ЖБК "Сонячний берег", через якого здійснювалося будівництво.
Також Марині Медведєвій, адміністраторці, причетній до ведення тіньової бухгалтерії, суд визначив заставу у розмірі 15 млн грн.
Геннадію Опальчуку та Лілії Лисенко, які були формальними засновниками ОК ЖБК "Сонячний берег" та проводили фінансові операції для створення видимості законності походження грошових коштів: застава 10,6 млн Опальчуку та 9,9 млн для Лисенко.
12 травня НАБУ і САП повідомили про підозру ще 6 учасникам організованої групи, яку викрили на легалізації 460 мільйонів гривень на елітному будівництві у селищі Козин поблизу Києва.
