ВАКС обрав запобіжні заходи ще 4 фігурантам справи "Династія"

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи ще 4 підозрюваним у легалізації 460 мільйонів гривень на елітному будівництві котеджного містечка у селищі Козин поблизу Києва.

Справа “Династія”: ще 4 фігуранти отримали запобіжні заходи

За даними ЦПК, йдеться про чотирьох осіб: Сергія Сіранчука, Лілію Лисенко, Геннадія Опальчука та Марину Медведєву.

У своєму повідомленні ВАКС, не називаючи прізвища, зазначає, що до п'ятого підозрюваного у справі щодо ймовірної легалізації майна, керівника однієї з компаній, застосовано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 20 млн грн.

Вказана особа підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України. У разі внесення застави на нього покладатимуться процесуальні обов'язки.

За даними ЦПК, це може бути Сергій Сіранчук — директор ОК ЖБК "Сонячний берег", через якого здійснювалося будівництво.

Також Марині Медведєвій, адміністраторці, причетній до ведення тіньової бухгалтерії, суд визначив заставу у розмірі 15 млн грн.

Геннадію Опальчуку та Лілії Лисенко, які були формальними засновниками ОК ЖБК "Сонячний берег" та проводили фінансові операції для створення видимості законності походження грошових коштів: застава 10,6 млн Опальчуку та 9,9 млн для Лисенко.

Як додатковий обов'язок, у разі внесення застави, на всіх покладено обов'язок носити електронний браслет.

12 травня НАБУ і САП повідомили про підозру ще 6 учасникам організованої групи, яку викрили на легалізації 460 мільйонів гривень на елітному будівництві у селищі Козин поблизу Києва.