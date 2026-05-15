ВАКС обрав запобіжні заходи ще 4 фігурантам справи "Династія"
Категорія
Україна
Дата публікації

ВАКС обрав запобіжні заходи ще 4 фігурантам справи "Династія"

ВАКС
котеджі

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи ще 4 підозрюваним у легалізації 460 мільйонів гривень на елітному будівництві котеджного містечка у селищі Козин поблизу Києва.

Головні тези:

  • Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи ще 4 фігурантам у справі “Династія”, пов'язаній з легалізацією 460 мільйонів гривень.
  • Серед підозрюваних - Сергій Сіранчук, Лілія Лисенко, Геннадій Опальчук та Марина Медведєва, розглядається можливість накладення застави.

Справа “Династія”: ще 4 фігуранти отримали запобіжні заходи

За даними ЦПК, йдеться про чотирьох осіб: Сергія Сіранчука, Лілію Лисенко, Геннадія Опальчука та Марину Медведєву.

У своєму повідомленні ВАКС, не називаючи прізвища, зазначає, що до п'ятого підозрюваного у справі щодо ймовірної легалізації майна, керівника однієї з компаній, застосовано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 20 млн грн.

Вказана особа підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України. У разі внесення застави на нього покладатимуться процесуальні обов'язки.

За даними ЦПК, це може бути Сергій Сіранчук — директор ОК ЖБК "Сонячний берег", через якого здійснювалося будівництво.

Також Марині Медведєвій, адміністраторці, причетній до ведення тіньової бухгалтерії, суд визначив заставу у розмірі 15 млн грн.

Геннадію Опальчуку та Лілії Лисенко, які були формальними засновниками ОК ЖБК "Сонячний берег" та проводили фінансові операції для створення видимості законності походження грошових коштів: застава 10,6 млн Опальчуку та 9,9 млн для Лисенко.

Як додатковий обов'язок, у разі внесення застави, на всіх покладено обов'язок носити електронний браслет.

12 травня НАБУ і САП повідомили про підозру ще 6 учасникам організованої групи, яку викрили на легалізації 460 мільйонів гривень на елітному будівництві у селищі Козин поблизу Києва.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Корупція в Енергоатомі. САП просить суд взяти ексміністра Чернишова під варту
Чернишов
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Корупція в Україні. Влада Фінляндії розкрила неочевидну причину
Еліна Валтонен
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Суд відправив Єрмака під варту з альтернативою застави у 140 млн грн
Єрмак

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?