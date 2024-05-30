Ватикан критикует право Украины на тотальную самозащиту от РФ

30 мая Святой Престол выступил с новым циничным заявлением о ходе российско-украинской войны и праве Украины защищаться от агрессии врага.
Ватикан утверждает, что боится "эскалации" между РФ и Украиной
С официальным заявлением по этому поводу выступил государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин.
По его мнению, потенциальное разрешение на использование Украиной западного оружия для ударов по территории России будет означать "неконтролируемую эскалацию".
Он также начал утверждать, что атаки на вражескую территорию натовским оружием "должны беспокоить всех тех, кому близка судьба нашего мира".
Кроме того, он в очередной раз обратил внимание на то, что Святой Престол оказывает помощь Киеву в возвращении похищенных россиянами украинских детей.
Как известно, Ватикан занимается и другими вопросами гуманитарного уровня.
Украина сможет наносить удары по России западным оружием
Как уже упоминалось ранее, недавно генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг потребовал публично, чтобы члены блока наконец пересмотрели ограничения на запрет ВСУ бить по РФ западным оружием.
Это произошло после того, как армия России начала новое наступление на Харьковскую область.
После громкого заявления Столтенберга все больше европейских стран уже открыто заявили, что поддерживают такую позицию, однако в настоящее время Вашингтон и Берлин выступают против.
Несмотря на это, западные журналисты утверждают, что уже вскоре Джо Байден склоняется к тому, чтобы изменить свою позицию и предоставить разрешение Украине наносить удары по территории РФ американским оружием.
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