30 травня Святий Престол виступив з новою цинічно заявою про хід російсько-української війни та право України захищатися від агресії ворога.

Ватикан стверджує, що боїться "ескалації" між РФ та Україною

З офіційною заявою з цього приводу виступив державний секретар Ватикану кардинал П'єтро Паролін.

На його думку, потенційний дозвіл на використання Україною західної зброї для ударів території Росії означатиме "неконтрольовану ескалацію".

Він також почав стверджувати, що атаки ворожої території натовською зброєю "повинні турбувати всіх тих, кому близька доля нашого світу".

Це може спричинити ескалацію, яку вже ніхто не зможе контролювати. Це дуже тривожна перспектива, — цинічно додав П'єтро Паролін. Поширити

Окрім того, він вкотре звернув увагу на те, що Святий Престол надає допомогу Києву у поверненні викрадених росіянами українських дітей.

Також, як відомо, Ватикан займається іншими питаннями гуманітарного рівня.

Іншого шляху немає, — підсумував кардинал. Поширити

Україна зможе завдавати ударів по Росії західною зброєю

Як уже згадувалося раніше, нещодавно генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг почав публічно вимагати, щоб члени блоку нарешті переглянули обмеження на заборону ЗСУ бити по РФ західною зброєю.

Це сталося після того, як армія Росії розпочала новий наступ на Харківську область.

Після гучної заяви Столтенберга дедалі більше європейських країн вже відкрито заявили, що підтримують таку позицію, однак наразі Вашингтон та Берлін виступають проти.