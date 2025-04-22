Ватикан объявил дату похорон Папы Римского Франциска
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Мир
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Ватикан объявил дату похорон Папы Римского Франциска

Известна дата похорон Папы Римского Франциска
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Источник:  Vatican News

В пресс-службе Святого Престола официально подтвердили, что похороны Папы Римского Франциска назначили на субботу, 26 апреля.

Главные тезисы

  • С понтификом намерены попрощаться десятки мировых лидеров.
  • Церемония будет включать поминальную мессу на площади Св. Петра.

Известна дата похорон Папы Римского Франциска

Десятки мировых лидеров намерены присоединиться к похоронной церемонии, которая состоится 26 апреля.

Ватикан официально подтвердил, что в 10:00 по местному времени на площади св. Петра начнут поминальную мессу, которую будет править кардинал Джованни Баттиста Ре.

После этого гроб с телом понтифика перенесут в собор Св. Петра, а оттуда — в базилику Санта Мария Маджоре для погребения.

Как уже упоминалось ранее, Папа Римский Франциск ушел из жизни 21 апреля в 7:35 утра в своем доме в Ватикане. К моменту смерти ему было 88 лет.

Ватикан сразу сообщил, что причиной смерти понтифика стал инсульт.

Многие мировые лидеры, в том числе украинский лидер Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп сообщили о намерениях ехать в Ватикан на церемонию прощания с понтификом.

Что важно понимать, для главы Белого дома это будет его первый заграничный визит во время второго президентского срока.

Во время подготовки к похоронам понтифика над Римом запретили пролет летательных аппаратов.

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