Ватикан оголосив дату похорону Папи Римського Франциска
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Ватикан оголосив дату похорону Папи Римського Франциска

Відома дата похорону Папи Римського Франциска
Джерело:  Vatican News

У пресслужбі Святого Престолу офіційно підтвердили, що похорон Папи Римського Франциска призначили на суботу, 26 квітня.

Головні тези:

  • З понтифіком мають намір попрощатися десятки світових лідерів.
  • Церемонія буде включати поминальну месу на площі Св. Петра.

Відома дата похорону Папи Римського Франциска

Десятки світових лідерів мають намір приєднатися до поховальної церемонії, яка відбудеться уже 26 квітня.

Ватикан офіційно підтвердив, що 10:00 за місцевим часом на площі Св. Петра почнуть поминальну месу, яку правитиме кардинал Джованні Баттіста Ре.

Після цього труну з тілом понтифіка перенесуть до собору Св. Петра, а звідти — до базиліки Санта Марія Маджоре для поховання.

Як уже згадувалося раніше, Папа Римський Франциск пішов з життя 21 квітня о 7:35 ранку у своєму помешканні у Ватикані. На момент смерті йому було 88 років.

Ватикан одразу ж повідомив, що причиною смерті понтифіка став інсульт.

Чимало світових лідерів, зокрема український лідер Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп повідомили про наміри їхати до Ватикану на церемонію прощання з понтифіком.

Що важливо розуміти, для очільника Білого дому це буде його перший закордонний візит під час другого президентського терміну.

На час підготовки до похорону понтифіка над Римом заборонили проліт літальних апаратів.

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