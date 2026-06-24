"Ведьма из Блэр" 2027 — готовится перезапуск культового хоррора

Уже 24 сентября 2027 года состоится премьера фильма-перезапуска горор-франшизы "Ведьма из Блэр" (Blair Witch Project). Об этом объявили кинокомпании Lionsgate и Blumhouse.

"Ведьма из Блэр" возвращается на экраны

Детали сюжета пока держат в тайне. Известно лишь, что новый фильм должен познакомить новое поколение с мифологией и историей франшизы "Ведьма из Блэр".

С заявлением по этому поводу выступил глава Lionsgate Motion Picture Group Адам Фогельсон.

По его убеждению, этот перезапуск вернет классику ужасов на экраны привередливых зрителей.

Оригинальный фильм, снятый в стиле найденной пленки, вышел в 1999 году и стал настоящим феноменом, собрав сотни миллионов долларов в прокате при маленьком бюджете.

Что важно понимать, эту историю считают одним из самых успешных и влиятельных хорроров в истории кино.

За режиссерскую работу взялся Дилан Кларк, ранее работавший над короткометражными фильмами ужасов. Сценарий написал Крис Девлин, а сам Кларк также приобщился к его доработке.

Более того, указано, что к проекту присоединились несколько ключевых участников оригинального фильма 1999 года.