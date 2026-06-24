"Відьма з Блер" 2027 — готується перезапуск культового горору

Уже 24 вересня 2027 року відбудеться прем'єра фільму-перезапуску горор-франшизи "Відьма з Блер" (Blair Witch Project). Про це оголосили кінокомпанії Lionsgate та Blumhouse.

"Відьма з Блер" повертається на екрани — перші подробиці

Деталі сюжету поки що тримаються в таємниці. Відомо лише, що новий фільм має познайомити нове покоління із міфологією та історією франшизи “Відьми з Блер”.

З заявою з цього приводу виступив голова Lionsgate Motion Picture Group Адам Фогельсон.

На його переконання, цей перезапуск "поверне класику жахів” на екрани вибагливих глядачів.

Оригінальний фільм, знятий у стилі знайденої плівки, вийшов у 1999 році та став справжнім феноменом, зібравши сотні мільйонів доларів у прокаті при мізерному бюджеті.

Що важливо розуміти, цю стрічку вважають одним із найуспішніших і найвпливовіших горорів в історії кіно.

За режисерську роботу взявся Ділан Кларк, який раніше працював над короткометражними фільмами жахів. Сценарій написав Кріс Девлін, а сам Кларк також долучився до його доопрацювання.

Ба більше, вказано, що до проєкту приєдналися кілька ключових учасників оригінального фільму 1999 року.