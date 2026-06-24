"Відьма з Блер" 2027 — готується перезапуск культового горору

Уже 24 вересня 2027 року відбудеться прем'єра фільму-перезапуску горор-франшизи "Відьма з Блер" (Blair Witch Project). Про це оголосили кінокомпанії Lionsgate та Blumhouse.
Головні тези:
- До проєкту залучені кілька ключових учасників оригінального фільму 1999 року.
- Це вже не перша спроба переосмислити цю історію в сучасних реаліях, однак попередня була не надто успішною.
"Відьма з Блер" повертається на екрани — перші подробиці
Деталі сюжету поки що тримаються в таємниці. Відомо лише, що новий фільм має познайомити нове покоління із міфологією та історією франшизи “Відьми з Блер”.
З заявою з цього приводу виступив голова Lionsgate Motion Picture Group Адам Фогельсон.
На його переконання, цей перезапуск "поверне класику жахів” на екрани вибагливих глядачів.
Оригінальний фільм, знятий у стилі знайденої плівки, вийшов у 1999 році та став справжнім феноменом, зібравши сотні мільйонів доларів у прокаті при мізерному бюджеті.
Що важливо розуміти, цю стрічку вважають одним із найуспішніших і найвпливовіших горорів в історії кіно.
За режисерську роботу взявся Ділан Кларк, який раніше працював над короткометражними фільмами жахів. Сценарій написав Кріс Девлін, а сам Кларк також долучився до його доопрацювання.
Ба більше, вказано, що до проєкту приєдналися кілька ключових учасників оригінального фільму 1999 року.
За словами продюсера Джеймса Вана, для творців нового фільму було важливо отримати підтримку та участь команди оригінальної стрічки, щоб з повагою поставитися до її спадщини.
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