Ведущий Дмитрий Комаров разводится со своей женой

Довольно долго в сети ходили слухи о том, что брак украинского телеведущего Дмитрия Комарова и его жены Александры Кучеренко уже распался, однако никаких подтверждений до сих пор не было. Фанаты пары наконец нашли официальные доказательства.

Комаров и Кучеренко расстаются

Сначала фанаты звездной пары обратили внимание на то, что влюбленные больше не публикуют общие фото.

Однако ни Дмитрий, ни Александра не спешили объяснять, что происходит в их отношениях.

Также людей шокировал тот факт, что Кучеренко появляется в своих социальных сетях без кольца.

Точки над "i" расставил обозреватель украинского шоу-бизнеса и блогер Богдан Беспалов. От своих подписчиков он получил скриншоты документов, указывающих на то, что процесс развода звездной пары уже начался.

Сплетник опубликовал информацию из судебного реестра, в котором есть иск о расторжении брака пары.

Фото: скриншот

Разводятся... Нашли информацию в реестрах, что на развод подал именно телеведущий еще 1 января 2025 года, — отметил Беспалов. Поделиться

Фото: Telegram-канал BespaLOVmedia