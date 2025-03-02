Ведущий Дмитрий Комаров разводится со своей женой

Довольно долго в сети ходили слухи о том, что брак украинского телеведущего Дмитрия Комарова и его жены Александры Кучеренко уже распался, однако никаких подтверждений до сих пор не было. Фанаты пары наконец нашли официальные доказательства.
Главные тезисы
- Блогер Богдан Беспалов обнародовал скриншоты документов из судебного реестра.
- По информации из реестров, именно телеведущий Комаров подал иск о расторжении брака.
Комаров и Кучеренко расстаются
Сначала фанаты звездной пары обратили внимание на то, что влюбленные больше не публикуют общие фото.
Однако ни Дмитрий, ни Александра не спешили объяснять, что происходит в их отношениях.
Также людей шокировал тот факт, что Кучеренко появляется в своих социальных сетях без кольца.
Точки над "i" расставил обозреватель украинского шоу-бизнеса и блогер Богдан Беспалов. От своих подписчиков он получил скриншоты документов, указывающих на то, что процесс развода звездной пары уже начался.
Сплетник опубликовал информацию из судебного реестра, в котором есть иск о расторжении брака пары.
Дмитрий и Александр пока не подтвердили и не опровергли эту новость.
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