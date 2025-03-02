Ведучий Дмитро Комаров розлучається зі своєю дружиною — фотодоказ

Доволі довго у мережі ширилися чутки про те, що шлюб українського телеведучого Дмитра Комарова та його дружини Олександри Кучеренко уже розпався, однак жодних підтверджень досі не було. Фанати пари врешті-решт знайшли офіційні докази.

Комаров та Кучеренко розлучаються

Спочатку фанати зіркової пари звернули увагу на те, що закохані більше не публікують спільні фото.

Однак ні Дмитро, ні Олександра не поспішали пояснювати, що насправді відбувається у їхніх стосунках.

Також людей шокував той факт, що Кучеренко з'являється у своїх соціальних мережах без обручки.

Крапки над “і” розставив оглядач українського шоу-бізнесу та блогер Богдан Беспалов. Від своїх підписників він отримав скриншоти документів, які вказують на те, що процес розлучення зіркової пари уже розпочався.

Пліткар опублікував інформацію з судового реєстру, в якому є позов про розірвання шлюбу пари.

Фото: скриншот

Розлучаються... Знайшли інформацію в реєстрах, що на розлучення подав саме телеведучий ще 1 січня 2025 року, — зазначив Беспалов. Поширити

Фото: Telegram-канал BespaLOVmedia