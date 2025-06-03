Величественный финал. Трейлер последней части "Аббатства Даунтон" уже в сети

Пользователи сети активно обсуждают первый трейлер исторической драмы "Аббатство Даунтон: Величественный финал". Что важно понимать – это третий и заключительный фильм этой саги.
Главные тезисы
- О подготовке заключительной картины было объявлено в марте 2024 года.
- В новой части семье Кроули и персоналу Аббатства придется попрощаться со знаменитым замком.
Аббатство Даунтон: Величественный финал — чего ожидать зрителям
Команда Universal Pictures обращает внимание на то, что в последней картине многие актеры оригинального состава вернутся к своим ролям.
В последнем фильме вы узнаете еще больше интересного и интригующего о жизни британских аристократов в 1930-х годах.
Первые кадры трейлера указывают на то, что семье Кроули и персоналу Аббатства придется попрощаться со знаменитым замком.
Как удалось узнать журналистам, съемки стартовали год назад и завершились в августе 2024 года.
Официальное название картины было представлено в марте 2025 года, а тизер-трейлер — в июне 2025-го.
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