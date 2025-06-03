Величественный финал. Трейлер последней части "Аббатства Даунтон" уже в сети

Пользователи сети активно обсуждают первый трейлер исторической драмы "Аббатство Даунтон: Величественный финал". Что важно понимать – это третий и заключительный фильм этой саги.

Аббатство Даунтон: Величественный финал — чего ожидать зрителям

Команда Universal Pictures обращает внимание на то, что в последней картине многие актеры оригинального состава вернутся к своим ролям.

Пол Джаматти и Доминик Вест снова исполнят роли Гарольда Левинсона (из телесериала) и Гая Декстера (из предыдущего фильма) соответственно. А присоединились к актерскому составу Джоэли Ричардсон, Алессандро Нивола, Саймон Рассел Билл и Арти Фрушан. Поделиться

В последнем фильме вы узнаете еще больше интересного и интригующего о жизни британских аристократов в 1930-х годах.

Первые кадры трейлера указывают на то, что семье Кроули и персоналу Аббатства придется попрощаться со знаменитым замком.

Как удалось узнать журналистам, съемки стартовали год назад и завершились в августе 2024 года.