Величественный финал. Трейлер последней части "Аббатства Даунтон" уже в сети
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Величественный финал. Трейлер последней части "Аббатства Даунтон" уже в сети

Аббатство Даунтон: Величественный финал – чего ожидать зрителям
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Источник:  online.ua

Пользователи сети активно обсуждают первый трейлер исторической драмы "Аббатство Даунтон: Величественный финал". Что важно понимать – это третий и заключительный фильм этой саги.

Главные тезисы

  • О подготовке заключительной картины было объявлено в марте 2024 года.
  • В новой части семье Кроули и персоналу Аббатства придется попрощаться со знаменитым замком.

Аббатство Даунтон: Величественный финал — чего ожидать зрителям

Команда Universal Pictures обращает внимание на то, что в последней картине многие актеры оригинального состава вернутся к своим ролям.

Пол Джаматти и Доминик Вест снова исполнят роли Гарольда Левинсона (из телесериала) и Гая Декстера (из предыдущего фильма) соответственно. А присоединились к актерскому составу Джоэли Ричардсон, Алессандро Нивола, Саймон Рассел Билл и Арти Фрушан.

В последнем фильме вы узнаете еще больше интересного и интригующего о жизни британских аристократов в 1930-х годах.

Первые кадры трейлера указывают на то, что семье Кроули и персоналу Аббатства придется попрощаться со знаменитым замком.

Как удалось узнать журналистам, съемки стартовали год назад и завершились в августе 2024 года.

Официальное название картины было представлено в марте 2025 года, а тизер-трейлер — в июне 2025-го.

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