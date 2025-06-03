Величний фінал. Трейлер останньої частини "Абатства Даунтон" уже в мережі

Користувачі мережі активно обговорюють перший трейлер історичної драми "Абатство Даунтон: Величний фінал". Що важливо розуміти, це третій та заключний фільм цієї саги.

Абатство Даунтон: Величний фінал — чого очікувати глядачам

Команда Universal Pictures звертає увагу на те, що в останній картині багато акторів оригінального складу повернуться до своїх ролей.

Пол Джаматті та Домінік Вест знову виконають ролі Гарольда Левінсона (з телесеріалу) і Гая Декстера (з попереднього фільму), відповідно. А приєдналися до акторського складу Джоелі Річардсон, Алессандро Нівола, Саймон Рассел Біл і Арті Фрушан. Поширити

В останньому фільмі ви дізнаєтеся ще більше цікавого та інтригуючого про життя британських аристократів у 1930-х роках.

Перші кадри трейлеру вказують на те, сім'ї Кроулі та персоналу Абатства доведеться попрощатися зі знаменитим замком.

Як вдалося дізнатися журналістам, зйомки стартували рік тому та завершилися в серпні 2024.