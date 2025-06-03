Величний фінал. Трейлер останньої частини "Абатства Даунтон" уже в мережі

Користувачі мережі активно обговорюють перший трейлер історичної драми "Абатство Даунтон: Величний фінал". Що важливо розуміти, це третій та заключний фільм цієї саги.
Головні тези:
- Про підготовку заключної картини оголосили в березні 2024 року.
- У новій частині родині Кроулі та персоналу Абатства доведеться попрощатися зі знаменитим замком.
Абатство Даунтон: Величний фінал — чого очікувати глядачам
Команда Universal Pictures звертає увагу на те, що в останній картині багато акторів оригінального складу повернуться до своїх ролей.
В останньому фільмі ви дізнаєтеся ще більше цікавого та інтригуючого про життя британських аристократів у 1930-х роках.
Перші кадри трейлеру вказують на те, сім'ї Кроулі та персоналу Абатства доведеться попрощатися зі знаменитим замком.
Як вдалося дізнатися журналістам, зйомки стартували рік тому та завершилися в серпні 2024.
Офіційну назву картини було представлено в березні 2025 року, а тизер-трейлер — у червні 2025-го.
Більше по темі
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-