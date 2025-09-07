Венецианский кинофестиваль-2025 объявил победителей

6 сентября завершился 82-й международный Венецианский кинофестиваль. Жюри наконец-то выбрало победителей во всех категориях, удивив многих ценителей качественного кинематографа.
Главные тезисы
- Триумфатором стал фильм "Отец мать сестра брат" ("Father Mother Sister Brother").
- "Серебряного льва" за лучшую режиссуру получил тунисский режиссер Каутер Бен Ганьи за фильм "Голос Гинд Раджаб" ("The Voice of Hind Rajab").
Известны победители Венецианского кинофестиваля
Стоит обратить внимание на то, что главный приз — награду "Золотого льва" — получила лента американского режиссера Джима Джармуша "Отец мать сестра брат" ("Father Mother Sister Brother").
Это удивительная история о жизни разных поколений семей в Нью-Йорке, Париже и Дублине.
Актерский каст действительно впечатляет: Адам Драйвер, Кейт Бланшетт, Том Уэйтс, Шарлотта Рэмплинг и другие.
Победители Венецианского кинофестиваля-2025:
Гран-при жюри — фильм "Голос Хинд Раджаб"
Специальный приз жюри — фильм "Под облаками"
Лучшая мужская роль — актер Тони Сервилло ("Помилование")
Лучшая женская роль — актриса Синь Цзилей ("Солнце встает над всеми нами")
Лучший сценарий — фильм "На работе" сценаристов Валери Донзелли и Жиля Маршана.
Лучший режиссер — Бенни Сефди за фильм "Сокрушительная машина".
