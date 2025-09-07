Венецианский кинофестиваль-2025 объявил победителей
Венецианский кинофестиваль-2025 объявил победителей

Читати українською
Источник:  online.ua

6 сентября завершился 82-й международный Венецианский кинофестиваль. Жюри наконец-то выбрало победителей во всех категориях, удивив многих ценителей качественного кинематографа.

Главные тезисы

  • Триумфатором стал фильм "Отец мать сестра брат" ("Father Mother Sister Brother").
  • "Серебряного льва" за лучшую режиссуру получил тунисский режиссер Каутер Бен Ганьи за фильм "Голос Гинд Раджаб" ("The Voice of Hind Rajab").

Стоит обратить внимание на то, что главный приз — награду "Золотого льва" — получила лента американского режиссера Джима Джармуша "Отец мать сестра брат" ("Father Mother Sister Brother").

Это удивительная история о жизни разных поколений семей в Нью-Йорке, Париже и Дублине.

Актерский каст действительно впечатляет: Адам Драйвер, Кейт Бланшетт, Том Уэйтс, Шарлотта Рэмплинг и другие.

А вот "Серебряного льва" за лучшую режиссуру получил тунисский режиссер Каутер Бен Ганьи за фильм "Голос Гинд Раджаб" ("The Voice of Hind Rajab"). В ней рассказывается о последних минутах жизни палестинской девочки в секторе Газа, погибшей в январе 2024 года.

Победители Венецианского кинофестиваля-2025:

  • Гран-при жюри — фильм "Голос Хинд Раджаб"

  • Специальный приз жюри — фильм "Под облаками"

  • Лучшая мужская роль — актер Тони Сервилло ("Помилование")

  • Лучшая женская роль — актриса Синь Цзилей ("Солнце встает над всеми нами")

  • Лучший сценарий — фильм "На работе" сценаристов Валери Донзелли и Жиля Маршана.

  • Лучший режиссер — Бенни Сефди за фильм "Сокрушительная машина".

