Венеційський кінофестиваль-2025 оголосив переможців

А от "Срібного лева" за найкращу режисуру отримав туніський режисер Каутер Бен Ганьї за стрічку "Голос Гінд Раджаб" ("The Voice of Hind Rajab"). У ній розповідається про останні хвилини життя палестинської дівчинки в секторі Гази, яка загинула в січні 2024 року.