Венеційський кінофестиваль-2025 оголосив переможців

6 вересня завершився 82-й міжнародний Венеційський кінофестиваль. Журі нарешті обрало переможців у всіх категоріях, які здивували багатьох поціновувачів якісного кінематографу.
Головні тези:
- Тріумфатором став фільм "Батько мати сестра брат" ("Father Mother Sister Brother").
- "Срібного лева" за найкращу режисуру отримав туніський режисер Каутер Бен Ганьї за стрічку "Голос Гінд Раджаб" ("The Voice of Hind Rajab").
Відомі переможці Венеційського кінофестивалю
Варто звернути увагу на те, що головний приз — нагороду "Золотого лева" — здобула стрічка американського режисера Джима Джармуша "Батько мати сестра брат" ("Father Mother Sister Brother").
Це дивовижна історія про життя різних поколінь сімей в Нью-Йорку, Парижі та Дубліні.
Акторський каст дійсно вражає: Адам Драйвер, Кейт Бланшетт, Том Уейтс, Шарлотта Ремплінг та інші.
Переможці Венеціанського кінофестивалю-2025:
Гран-прі журі — фільм "Голос Хінд Раджаб"
Спеціальний приз журі — фільм "Попід хмарами"
Найкраща чоловіча роль — актор Тоні Сервілло ("Помилування")
Найкраща жіноча роль — акторка Сінь Цзілей ("Сонце встає над усіма нами")
Найкращий сценарій — фільм "На роботі" сценаристів Валері Донзеллі та Жіля Маршана.
Найкращий режисер — Бенні Сефді за фільм "Нищівна машина".
Більше по темі
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-