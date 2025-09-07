Венеційський кінофестиваль-2025 оголосив переможців
Венеційський кінофестиваль-2025 оголосив переможців

Відомі переможці Венеційського кінофестивалю
6 вересня завершився 82-й міжнародний Венеційський кінофестиваль. Журі нарешті обрало переможців у всіх категоріях, які здивували багатьох поціновувачів якісного кінематографу.

Головні тези:

  • Тріумфатором став фільм "Батько мати сестра брат" ("Father Mother Sister Brother"). 
  • "Срібного лева" за найкращу режисуру отримав туніський режисер Каутер Бен Ганьї за стрічку "Голос Гінд Раджаб" ("The Voice of Hind Rajab").

Варто звернути увагу на те, що головний приз — нагороду "Золотого лева" — здобула стрічка американського режисера Джима Джармуша "Батько мати сестра брат" ("Father Mother Sister Brother").

Це дивовижна історія про життя різних поколінь сімей в Нью-Йорку, Парижі та Дубліні.

Акторський каст дійсно вражає: Адам Драйвер, Кейт Бланшетт, Том Уейтс, Шарлотта Ремплінг та інші.

А от "Срібного лева" за найкращу режисуру отримав туніський режисер Каутер Бен Ганьї за стрічку "Голос Гінд Раджаб" ("The Voice of Hind Rajab"). У ній розповідається про останні хвилини життя палестинської дівчинки в секторі Гази, яка загинула в січні 2024 року.

Переможці Венеціанського кінофестивалю-2025:

  • Гран-прі журі — фільм "Голос Хінд Раджаб"

  • Спеціальний приз журі — фільм "Попід хмарами"

  • Найкраща чоловіча роль — актор Тоні Сервілло ("Помилування")

  • Найкраща жіноча роль — акторка Сінь Цзілей ("Сонце встає над усіма нами")

  • Найкращий сценарій — фільм "На роботі" сценаристів Валері Донзеллі та Жіля Маршана.

  • Найкращий режисер — Бенні Сефді за фільм "Нищівна машина".

