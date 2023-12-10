Венгерские перевозчики внезапно передумали блокировать границу с Украиной
Категория
Мир
Дата публикации

Венгерские перевозчики внезапно передумали блокировать границу с Украиной

блокада границы
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Венгерские пограничники официально заявили ГПСУ, что демонстрация, которую угрожали провести перевозчики Венгрии, не заблокирует границу между странами, как это происходит с Польшей.

Демонстрация венгерских перевозчиков не будет блокировать украинскую границу

По словам спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко, официальный Будапешт подтвердил информацию о том, что 11 декабря около 11:00 может начаться демонстрация в направлении "Захонь-Чоп".

Однако, по утверждению венгерских пограничников, блокировать границу никто не будет.

Спикер ГПСУ также обратил внимание на то, что по состоянию на утро 10 декабря в этом пункте пропуска ждут очередь около 1000 грузовиков, но интенсивность движения сохраняется

Как уже упоминалось ранее, венгерские перевозчики недавно объявили о намерении с понедельника, 11 декабря, блокировать пункт пропуска “Захонь-Чоп” на границе с Украиной, требуя возвращения разрешений для украинских перевозчиков.

Полиция разрешила проведение демонстрации венгерскими перевозчиками, призванной привлечь внимание Еврокомиссии и венгерского правительства к "серьезным рыночным искажениям, вызванным соглашением между Европейским Союзом, Украиной и Молдовой, что частично либерализирует автомобильные перевозки и поставило многие венгерские предприятия в критическую ситуацию.

К блокированию границ Украины причастна Россия

В результате масштабного расследования информационного агентства Guildhall стало известно, что польские перевозчики, блокирующие пункты пропуска на польско-украинской границе, имеют связи с российскими спецслужбами.

Что важно понимать, аналогичная ситуация и со словацкими протестующими.

Участники этих протестов не отрицают, что поддерживают РФ, однако никоим образом это не комментируют.

Большинство из них, например, также поддерживают оккупацию Крыма Россией.

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