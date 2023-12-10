Венгерские пограничники официально заявили ГПСУ, что демонстрация, которую угрожали провести перевозчики Венгрии, не заблокирует границу между странами, как это происходит с Польшей.
Демонстрация венгерских перевозчиков не будет блокировать украинскую границу
По словам спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко, официальный Будапешт подтвердил информацию о том, что 11 декабря около 11:00 может начаться демонстрация в направлении "Захонь-Чоп".
Однако, по утверждению венгерских пограничников, блокировать границу никто не будет.
Спикер ГПСУ также обратил внимание на то, что по состоянию на утро 10 декабря в этом пункте пропуска ждут очередь около 1000 грузовиков, но интенсивность движения сохраняется
Как уже упоминалось ранее, венгерские перевозчики недавно объявили о намерении с понедельника, 11 декабря, блокировать пункт пропуска “Захонь-Чоп” на границе с Украиной, требуя возвращения разрешений для украинских перевозчиков.
К блокированию границ Украины причастна Россия
В результате масштабного расследования информационного агентства Guildhall стало известно, что польские перевозчики, блокирующие пункты пропуска на польско-украинской границе, имеют связи с российскими спецслужбами.
Что важно понимать, аналогичная ситуация и со словацкими протестующими.
Участники этих протестов не отрицают, что поддерживают РФ, однако никоим образом это не комментируют.
Большинство из них, например, также поддерживают оккупацию Крыма Россией.
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