Угорські перевізники раптово передумали блокувати кордон з Україною
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Світ
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Угорські перевізники раптово передумали блокувати кордон з Україною

блокада кордону
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Угорські прикордонники офіційно заявили ДПСУ, що демонстрація, яку погрожували провести перевізники Угорщини, не заблокує кордон між країнами, як це відбувається з Польщею.

Демонстрація угорських перевізників не блокуватиме український кордон

За словами спікера Державної прикордонної служби України Андрія Демченка, офіційний Будапешт підтвердив інформацію про те, що 11 грудня близько 11:00 може початися демонстрація на напрямку "Захонь-Чоп".

Однак, як стверджують угорські прикордонники, блокувати кордон ніхто не буде.

Речник ДПСУ також звернув увагу на те, що станом на ранок 10 грудня на цьому пункті пропуску чекають чергу близько 1000 вантажівок, але інтенсивність руху триває.

Як уже згадувалося раніше, угорські перевізники нещодавно оголосили про намір з понеділка, 11 грудня, блокувати пункт пропуску "Захонь-Чоп" на кордоні з Україною, вимагаючи повернення дозволів для українських перевізників.

Поліція дозволила проведення демонстрації угорськими перевізниками, яка має на меті привернути увагу Єврокомісії та угорського уряду до "серйозних ринкових викривлень, які спричинила угода між Європейським Союзом та Україною і Молдовою, що частково лібералізує автомобільні перевезення і поставила багато угорських підприємств у критичну ситуацію".

До блокування кордонів України причетна Росія

У результаті масштабного розслідування інформаційної агенції Guildhall стало відомо, що польські перевізники, які блокують пункти пропуску на польсько-українському кордоні, мають зв'язки з російськими спецслужбами.

Що важливо розуміти, аналогічна ситуація і зі словацькими протестувальниками.

Учасники цих протестів не заперечують, що підтримують РФ, однак жодним чином це не коментують.

Більшість з них, до прикладу, також підтримують окупацію Криму Росією.

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перевізники
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Політика
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Кордон з Угорщиною

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