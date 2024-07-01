Венгрия начала председательство в Совете ЕС. Что это значит для Украины
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Политика
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Венгрия начала председательство в Совете ЕС. Что это значит для Украины

Венгрия начала председательство в Совете ЕС. Что это значит для Украины
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Источник:  online.ua

С понедельника, 1 июля, Венгрия начала председательство в Европейском союзе. В частности, страна взяла на себя организацию работы Совета ЕС на следующие полгода.

Главные тезисы

  • Венгрия начала председательство в Совете ЕС с лозунгом Make Europe Great Again, что может изменить динамику работы в Европейском союзе.
  • Приоритеты Венгрии включают в себя вопросы конкурентоспособности, оборонной политики, расширения и миграции, что может отразиться на непосредственном участии страны в геополитике ЕС.
  • Венгрия часто конфликтует с Брюсселем, что может повлиять на отношения страны с Европейским союзом и, в частности, финансовую помощь Будапешту.
  • Задержка военной помощи Украине может быть одним из эффектов председательства Венгрии в Совете ЕС, учитывая позицию правительства Орбана и его взаимодействие с Россией.
  • Украина может столкнуться с ограничениями в сотрудничестве с ЕС из-за позиции Венгрии, что требует дополнительных усилий для укрепления отношений с европейскими партнерами.

Венгрия начала председательство в Совете ЕС

Лозунгом венгерского председательства станет видоизмененное, но известное изречение: "Сделаем Европу великой снова" (Make Europe Great Again). Об этом сообщает Венгерское председательство в ЕС.

Министр Венгрии по делам ЕС Янош Бока, представляя приоритеты правительства на следующие шесть месяцев, подчеркнул, что Венгерское председательство будет выступать как "честный брокер", стремясь к конструктивному сотрудничеству со всеми странами-членами и европейскими институциями, учитывая современные вызовы ЕС.

Европа предстает перед общими вызовами войны в нашем соседстве, глобальной конкуренции, уязвимой ситуации по безопасности, незаконной миграции, природных катаклизмов, влияния климатических изменений и (сложной) демографической ситуации, - отметил Бока.

Венгрия начала председательство в Совете ЕС: что это значит для Украины и какие вопросы Будапешт назвал приоритетными

Программа деятельности Венгерского председательства в ЕС будет построена на основе семи определенных приоритетов:

  • принятие нового европейского соглашения о конкурентоспособности;

  • усиление европейской оборонной политики;

  • последовательная и основанная на заслугах политика расширения;

  • прекращение нелегальной миграции;

  • формирование будущего политики сплоченности;

  • ориентированная на фермеров сельскохозяйственная политика ЕС;

  • разрешение демографических проблем.

К концу 2024 года Венгерское председательство планирует провести 1500 заседаний рабочих групп Совета ЕС и организовать 37 официальных министерских встреч в Брюсселе и Люксембурге.

Кроме этого, Венгрия проведет 230 мероприятий, большинство из которых пройдут в Будапеште. Среди них — 16 неформальных заседаний Совета ЕС, одна неформальная встреча Европейского Совета, а также саммит Европейского политического сообщества.

Венгрия часто конфликтует с Брюсселем

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан является первым председателем временного председательства в Совете ЕС, публично атаковавшим и унизившим собственные институты ЕС.

В своих выступлениях и интервью он неоднократно заявлял, что ЕС угрожает суверенитету Венгрии, уничтожает средний класс и атакует сельскохозяйственный сектор страны. Поэтому он заявил, что ему необходимо поехать в Брюссель и "встряхнуть там властные структуры".

Никогда в истории ЕС председательство в Совете не имело столько конфликтов интересов, как в Венгрии, против которой продолжаются процедуры в соответствии со статьей 7 договоров ЕС из-за фундаментальной угрозы, которую правительство Орбана представляет для верховенства закона в стране.

Европейская комиссия, например, инициировала многочисленные процедуры из-за нарушения правовых норм. Европейский суд недавно наложил большие штрафы на Будапешт за ненадлежащее применение законов ЕС о предоставлении убежища и миграции.

Особенно деликатным вопросом является перетягивание каната между Орбаном и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен по поводу финансовой помощи Венгрии.

В целом ЕС заморозил финансирование Венгрии на сумму 30 миллиардов евро (32,1 миллиарда долларов) из-за вполне реальной угрозы коррупции в Будапеште, а также из-за того, что Брюссель заявляет, что суды в Венгрии больше не являются независимыми.

Задержка военной помощи Украине

Венгрия начала председательство в Совете ЕС: что это значит для Украины и какие вопросы Будапешт назвал приоритетными

Министр по делам Европы Венгрии Бока не дал никаких оснований надеяться на прогресс в переговорах о вступлении Украины в ЕС, которые начали Киев и Брюссель 25 июня.

Венгрия отказывается выделить около €6,5 млрд из фондов ЕС на военную помощь, а правительство Орбана еще не уточнило, воспользуется ли он правом вето в течение шести месяцев своего правления.

Орбан, который, несмотря на санкции ЕС, сохранил хорошие экономические связи с Россией, позиционировал себя как единственного человека, борющегося за мир накануне выборов в Европарламент в начале июня.

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