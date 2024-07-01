З понеділка, 1 липня, Угорщина розпочала головування в Європейському союзі. Зокрема, країна перебрала на себе організацію роботи Ради ЄС на наступні пів року.

Угорщина почала головування в Раді ЄС

Гаслом угорського головування стане видозмінений, але відомий вислів: "Зробимо Європу великою знову" (Make Europe Great Again). Про це повідомляє Угорське головування в ЄС.

Міністр Угорщини у справах ЄС Янош Бока, представляючи пріоритети уряду на наступні шість місяців, підкреслив, що Угорське головування виступатиме як "чесний брокер", прагнучи до конструктивної співпраці з усіма країнами-членами та європейськими інституціями, враховуючи сучасні виклики ЄС.

Європа постає перед спільними викликами війни у нашому сусідстві, глобальної конкуренції, вразливої ситуації з безпеки, незаконної міграції, природних катаклізмів, впливу кліматичних змін та (складної) демографічної ситуації, — зазначив Бока. Поширити

Угорщина почала головування в Раді ЄС: що це означає для України і які питання Будапешт назвав пріоритетними

Програма діяльності Угорського головування в ЄС буде побудована на основі семи визначених пріоритетів:

ухвалення Нової європейської угоди про конкурентоспроможність;

посилення європейської оборонної політики;

послідовна і заснована на заслугах політика розширення;

припинення нелегальної міграції;

формування майбутнього політики згуртованості;

орієнтована на фермерів сільськогосподарська політика ЄС;

вирішення демографічних проблем.

До кінця 2024 року Угорське головування планує провести 1500 засідань робочих груп Ради ЄС та організувати 37 офіційних міністерських зустрічей у Брюсселі та Люксембурзі.

Окрім цього, Угорщина проведе 230 заходів, більшість з яких відбудуться у Будапешті. Серед них — 16 неформальних засідань Ради ЄС, одну неформальну зустріч Європейської Ради, а також саміт Європейської політичної спільноти.

Угорщина часто конфліктує із Брюсселем

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан є першим головою тимчасового головування в Раді ЄС, який публічно атакував та принизив власні інститути ЄС.

У своїх виступах та інтерв'ю він неодноразово заявляв, що ЄС загрожує суверенітету Угорщини, знищує її середній клас та атакує сільськогосподарський сектор країни. Тому він заявив, що йому необхідно поїхати до Брюсселя і "струсити там владні структури".

Ніколи в історії ЄС головування в Раді не мало стільки конфліктів інтересів, як в Угорщині, проти якої наразі тривають процедури відповідно до статті 7 договорів ЄС через фундаментальну загрозу, яку уряд Орбана становить для верховенства закону в країні.

Європейська комісія, наприклад, ініціювала численні процедури через порушення правових норм. Європейський суд нещодавно наклав великі штрафи на Будапешт за неналежне застосування законів ЄС щодо надання притулку та міграції.

Особливо делікатним питанням є перетягування канату між Орбаном та президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйєн щодо фінансової допомоги Угорщини.

Загалом ЄС заморозив фінансування Угорщини на суму 30 мільярдів євро (32,1 мільярда доларів) через цілком реальну загрозу корупції в Будапешті, а також через те, що Брюссель заявляє, що суди в Угорщині більше не є незалежними.

Затримка військової допомоги Україні

Угорщина почала головування в Раді ЄС: що це означає для України і які питання Будапешт назвав пріоритетними

Міністр у справах Європи Угорщини Бока не дав жодних підстав сподіватися на прогрес у переговорах про вступ України до ЄС, які Київ та Брюссель розпочали 25 червня.

Наразі Угорщина відмовляється виділити близько €6,5 млрд із фондів ЄС на військову допомогу, а уряд Орбана ще не уточнив, чи скористається він правом вето протягом шести місяців свого правління.

Орбан, який, незважаючи на санкції ЄС, зберіг хороші економічні зв'язки з Росією, позиціонував себе як єдину людину, яка бореться за мир напередодні виборів до Європарламенту на початку червня.