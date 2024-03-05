Венгрия окончательно ратифицировала вступление Швеции в НАТО

Президент Венгрии Тамаш Сульок 5 марта подписал решение парламента от 26 февраля о вступлении Швеции в НАТО.

Президент Венгрии ратифицировал вступление Швеции в НАТО

Об этом сообщают на сайте президента Венгрии. Это его первое решение в должности.

Теперь документ отправят в Вашингтон. Венгрия была единственной страной, до сих пор не ратифицировавшей членство Швеции в НАТО.

Напомним, что парламент Венгрии 26 февраля ратифицировал заявку Швеции после более чем годовой задержки, критикованной другими членами альянса на фоне вторжения России в Украину.

Венгрия неоднократно заявляла, что в принципе поддерживает членство Швеции, однако продолжала затягивать процесс, прося Стокгольм прекратить «издеваться» над венгерским правительством.

После того, как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с его шведским коллегой Ульфом Кристерссоном в Будапеште, венгерский лидер объявил, что они выяснили "взаимные добрые намерения".

Венгрия также подписала соглашение о приобретении четырех истребителей шведского производства Jas 39 Gripen.

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Швеция была военно-нейтральной в течение двух веков, но теперь ей предложат присоединиться к Вашингтонскому договору и официально стать 32-м членом НАТО.

Напомним, каждый член НАТО должен одобрить членство новой страны.

Вторжение России в Украину побудило Швецию и соседнюю Финляндию подать заявку на присоединение к НАТО, положив конец их военной нейтральности.

Финляндия присоединилась в апреле 2022 года, но заявку Швеции заблокировали Венгрия и Турция, а последняя одобрила ратификацию только в январе.