Угорщина остаточно ратифікувала вступ Швеції у НАТО
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Угорщина остаточно ратифікувала вступ Швеції у НАТО

Тамаш Сульок
Джерело:  online.ua

Президент Угорщини Тамаш Сульок 5 березня підписав рішення парламенту від 26 лютого про вступ Швеції до НАТО.

Президент Угорщини ратифікував вступ Швеції в НАТО

Про це повідомляють на сайті президента Угорщини. Це його перше рішення на посаді.

Тепер документ надішлють до Вашингтона. Угорщина була єдиною країною, яка досі не ратифікувала членство Швеції в НАТО.

Нагадаємо, що парламент Угорщини 26 лютого ратифікував заявку Швеції після більш ніж річної затримки, яку критикували інші члени альянсу на тлі вторгнення Росії в Україну.

Угорщина неодноразово заявляла, що в принципі підтримує членство Швеції, однак продовжувала затягувати процес, просячи Стокгольм припинити «знущатися» над угорським урядом.

Після того, як прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з його шведським колегою Ульфом Крістерссоном в Будапешті, угорський лідер оголосив, що вони з’ясували «взаємні добрі наміри».

Угорщина також підписала угоду про придбання чотирьох винищувачів шведського виробництва Jas 39 Gripen.

Вступ Швеції та Фінляндії в НАТО

Швеція була військово-нейтральною протягом двох століть, але тепер їй запропонують приєднатися до Вашингтонського договору та офіційно стати 32-м членом НАТО.

Нагадаємо, що кожен член НАТО має схвалити членство нової країни.

Вторгнення Росії в Україну спонукало Швецію та сусідню Фінляндію подати заявку на приєднання до НАТО, поклавши край їхній військовій нейтральності.

Фінляндія приєдналася у квітні 2022 року, але заявку Швеції заблокували Угорщина та Туреччина, а остання схвалила ратифікацію лише в січні.

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