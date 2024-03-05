Угорщина остаточно ратифікувала вступ Швеції у НАТО

Президент Угорщини Тамаш Сульок 5 березня підписав рішення парламенту від 26 лютого про вступ Швеції до НАТО.
Президент Угорщини ратифікував вступ Швеції в НАТО
Про це повідомляють на сайті президента Угорщини. Це його перше рішення на посаді.
Тепер документ надішлють до Вашингтона. Угорщина була єдиною країною, яка досі не ратифікувала членство Швеції в НАТО.
Нагадаємо, що парламент Угорщини 26 лютого ратифікував заявку Швеції після більш ніж річної затримки, яку критикували інші члени альянсу на тлі вторгнення Росії в Україну.
Угорщина неодноразово заявляла, що в принципі підтримує членство Швеції, однак продовжувала затягувати процес, просячи Стокгольм припинити «знущатися» над угорським урядом.
Після того, як прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з його шведським колегою Ульфом Крістерссоном в Будапешті, угорський лідер оголосив, що вони з’ясували «взаємні добрі наміри».
Угорщина також підписала угоду про придбання чотирьох винищувачів шведського виробництва Jas 39 Gripen.
Вступ Швеції та Фінляндії в НАТО
Швеція була військово-нейтральною протягом двох століть, але тепер їй запропонують приєднатися до Вашингтонського договору та офіційно стати 32-м членом НАТО.
Нагадаємо, що кожен член НАТО має схвалити членство нової країни.
Вторгнення Росії в Україну спонукало Швецію та сусідню Фінляндію подати заявку на приєднання до НАТО, поклавши край їхній військовій нейтральності.
Фінляндія приєдналася у квітні 2022 року, але заявку Швеції заблокували Угорщина та Туреччина, а остання схвалила ратифікацію лише в січні.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-