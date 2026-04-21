"Венздей возвращается". Первый кадр нового сезона поразил фанатов сериала
Категория
Культура
Дата публикации

Netflix опубликовал первый кадр 3 сезона "Венздей"
Читати українською
Источник:  Netflix

2 месяца назад стриминговый сервис Netflix официально подтвердил, что уже активно работает над третьим сезоном сериала "Венздей", а также раскрыл актерский каст. Наконец-то в сети опубликовали первый кадр со съемок.

Главные тезисы

  • В новом сезоне к актерской команде присоединятся Вайнон Райдер, Эндрю Маккарти, Джеймс Лэнс.
  • Более того, известно, что Еве Грин досталась роль тети Офелии.

Несмотря на то, что создатели сериала не спешат раскрывать детали сюжета, они решили порадовать фанатов первым кадром со съемочного процесса.

Так, в социальных сетях активно обсуждают фотографию с главной героиней, которую играет Дженна Ортега.

Голливудская звезда позирует возле Эйфелевой башни в Париже и держит лист бумаги.

Поклонники сразу обратили внимание на то, что рядом на мотоцикле лежит ее друг — бестелесная рука, которая является ключевым членом семьи Аддамсов.

Из Парижа, с ужасом, — именно так лаконично прокомментировала первое фото команда Netflix.

Как уже упоминалось ранее, второй сезон "Венздей" завершился поистине неожиданно: главная героиня уехала на поиски подруги и соседки по комнате Энид, которая застряла в волчьей форме и убежала в дикую природу.

В третьем сезоне зрители смогут насладиться игрой новых актеров — их имена больше не держат в тайне:

Как зрители реагируют на первый кадр нового сезона "Венздей":

  • "Венздей в Париже". Это будет интересно;

  • Какая же она красивая! Просто нереальная!";

  • Венздей возвращается! Да, этого ждали все;

  • Да это в Харькове, на Французском бульваре;

  • Уже не могу ждать;

  • Ради этого стоило жить и выживать.

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?