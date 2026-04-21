"Венздей возвращается". Первый кадр нового сезона поразил фанатов сериала

2 месяца назад стриминговый сервис Netflix официально подтвердил, что уже активно работает над третьим сезоном сериала "Венздей", а также раскрыл актерский каст. Наконец-то в сети опубликовали первый кадр со съемок.
Главные тезисы
- В новом сезоне к актерской команде присоединятся Вайнон Райдер, Эндрю Маккарти, Джеймс Лэнс.
- Более того, известно, что Еве Грин досталась роль тети Офелии.
Netflix опубликовал первый кадр 3 сезона "Венздей"
Несмотря на то, что создатели сериала не спешат раскрывать детали сюжета, они решили порадовать фанатов первым кадром со съемочного процесса.
Так, в социальных сетях активно обсуждают фотографию с главной героиней, которую играет Дженна Ортега.
Голливудская звезда позирует возле Эйфелевой башни в Париже и держит лист бумаги.
Поклонники сразу обратили внимание на то, что рядом на мотоцикле лежит ее друг — бестелесная рука, которая является ключевым членом семьи Аддамсов.
Как уже упоминалось ранее, второй сезон "Венздей" завершился поистине неожиданно: главная героиня уехала на поиски подруги и соседки по комнате Энид, которая застряла в волчьей форме и убежала в дикую природу.
В третьем сезоне зрители смогут насладиться игрой новых актеров — их имена больше не держат в тайне:
Как зрители реагируют на первый кадр нового сезона "Венздей":
"Венздей в Париже". Это будет интересно;
Какая же она красивая! Просто нереальная!";
Венздей возвращается! Да, этого ждали все;
Да это в Харькове, на Французском бульваре;
Уже не могу ждать;
Ради этого стоило жить и выживать.
