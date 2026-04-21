"Венздей повертається". Перший кадр нового сезону вразив фанатів серіалу

2 місяці тому стримінговий сервіс Netflix офіційно підтвердив, що вже активно працює над третім сезоном серіалу "Венздей", а також навіть розкрив акторський каст. Нарешті у мережі опублікували перший кадр зі знімання.

Попри те, що творці серіалу не поспішають розкривати деталі сюжету, вони все ж вирішили потішити фанатів першим кадром зі знімального процесу.

Так, у соціальних мережах активно обговорюють світлину з головною героїнею, яку грає Дженна Ортега.

Голлівудська зірка позує біля Ейфелевої вежі в Парижі та тримає аркуш паперу.

Шанувальники одразу звернули увагу на те, то поруч на мотоциклі лежить її друг — безтілесна рука, яка є ключовим членом родини Аддамсів.

З Парижа, з жахом, — саме так лаконічно прокоментувала перше фото команда Netflix.

Як уже згадувалося раніше, другий сезон "Венздей" завершився справді неочікувано: головна героїня поїхала на пошуки подруги та сусідки по кімнаті Енід, яка застрягла у вовчій формі і втекла в дику природу.

У третьому сезоні глядачі зможуть насолодитися грою нових акторів — їхні імена більше не є таємницею:

