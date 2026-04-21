"Венздей повертається". Перший кадр нового сезону вразив фанатів серіалу

2 місяці тому стримінговий сервіс Netflix офіційно підтвердив, що вже активно працює над третім сезоном серіалу "Венздей", а також навіть розкрив акторський каст. Нарешті у мережі опублікували перший кадр зі знімання.
Головні тези:
- У новому сезоні до акторської команди приєднаються Вайнона Райдер, Ендрю Маккарті, Джеймс Ленс.
- Ба більше, відомо, що Єві Грін дісталась роль тітки Офелії.
Netflix опублікував перший кадр 3 сезону "Венздей"
Попри те, що творці серіалу не поспішають розкривати деталі сюжету, вони все ж вирішили потішити фанатів першим кадром зі знімального процесу.
Голлівудська зірка позує біля Ейфелевої вежі в Парижі та тримає аркуш паперу.
Шанувальники одразу звернули увагу на те, то поруч на мотоциклі лежить її друг — безтілесна рука, яка є ключовим членом родини Аддамсів.
Як уже згадувалося раніше, другий сезон "Венздей" завершився справді неочікувано: головна героїня поїхала на пошуки подруги та сусідки по кімнаті Енід, яка застрягла у вовчій формі і втекла в дику природу.
У третьому сезоні глядачі зможуть насолодитися грою нових акторів — їхні імена більше не є таємницею:
Як глядачі реагують на перший кадр нового сезону “Венздей”:
"Венздей у Парижі". Це буде цікаво;
Яка ж вона красива! Просто нереальна!";
Венздей повертається! Так, цього чекали усі;
Та то в Харкові, на Французькому бульварі;
Уже не можу чекати;
Заради цього варто були жити і виживати.
Більше по темі
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-