Верховный суд Италии установил условия законности фашистского приветствия

Верховный суд Италии постановил, что фашистские приветствия законны на митингах, если они "не угрожают общественному порядку или не рискуют возродить запрещенную в стране фашистскую партию".

Фашистское приветствие в Италии

Итальянские СМИ сообщают, что несколько членов оппозиционных партий Италии и лидеры еврейской общины подвергли критике решения и планируют протестовать против него.

В своем решении суд назначил второе апелляционное разбирательство по делу восьми мужчин, осужденных за выполнение фашистского приветствия на мероприятии в Милане в 2016 году, посвященном убийству в 1975 году боевика, принадлежавшего к неофашистскому движению CasaPound.

Их приговор в 2016 году был оставлен после первой апелляции.

Решение кассационного суда устанавливает, что римское приветствие не преступление, если нет конкретной опасности реконструкции фашистской партии, как это предусмотрено статьей 5 закона Шельба, или нет конкретных целей расовой дискриминации и насилия, — сказал CNN адвокат двух подсудимых Доменико Ди Туллио. Поделиться

Фашистское приветствие в центре Рима

7 января в Риме перед бывшей штаб-квартирой неофашистской партии Итальянское социальное движение (MSI), где премьер-министр Италии Джорджия Мелони начала свою политическую деятельность, прошел митинг.

Видео с мероприятия зафиксировало более 150 мужчин, выполнявших фашистское приветствие в память об убийстве 7 января 1978 двух членов ультраправой молодежной группы.

На видео можно четко услышать, как салютующие мужчины трижды кричат «присутствующий», когда они поднимают правую руку.

Затем один восклицает общий неофашистский боевой клич: «За всех павших товарищей».

Никаких арестов в связи с митингом не было, расследование продолжается.