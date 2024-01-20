Верховний суд Італії ухвалив умови законності фашистського вітання

Верховний суд Італії постановив, що фашистські вітання є законними на мітингах, якщо вони “не загрожують громадському порядку або не ризикують відродити заборонену в країні фашистську партію”.

Фашистське привітання в Італії

Італійські ЗМІ повідомляють, що кілька членів опозиційних партій Італії та лідери єврейської громади розкритикували рішення і планують протестувати проти нього.

У своєму рішенні суд призначив другий апеляційний розгляд у справі восьми чоловіків, засуджених за виконання фашистського привітання на заході в Мілані в 2016 році, присвяченому вбивству в 1975 році бойовика, який належав до неофашистського руху CasaPound.

Їх вирок у 2016 році було залишено в силі після першої апеляції.

Рішення касаційного суду встановлює, що римське вітання не є злочином, якщо немає конкретної небезпеки реконструкції фашистської партії, як це передбачено статтею 5 закону Шельба, або немає конкретних цілей расової дискримінації та насильства, — сказав CNN адвокат двох підсудних Доменіко Ді Тулліо. Поширити

Фашистське вітання у центрі Риму

7 січня у Римі перед колишньою штаб-квартирою неофашистської партії Італійський соціальний рух (MSI), де прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні розпочала свою політичну діяльність, відбувся мітинг.

Відео з заходу зафіксувало понад 150 чоловіків, які виконували фашистське вітання в пам’ять про вбивство 7 січня 1978 року двох членів ультраправої молодіжної групи.

На відео можна чітко почути, як чоловіки, які салютують, тричі кричать «присутній», коли вони піднімають праву руку.

Потім один вигукує загальний неофашистський бойовий клич: «За всіх полеглих товаришів».

Жодних арештів у зв'язку з мітингом не було, розслідування триває.