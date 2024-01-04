Ветеран войны с РФ спрогнозировал приоритетные цели ВСУ в течение этого года

По мнению ветерана российско-украинской войны, бывшего командира роты батальона "Айдар" Евгения Дикого, в этом году следует ожидать много хлопка на территории РФ и оккупированных территориях.

Где следует ожидать "бавовны" от ВСУ в течение этого года

Дикий в комментарии журналистам издание NTA отметил, что с лета прошлого года западные партнеры Украины вынуждены были принять определенный компромисс и запретили украинским военным использовать их оружие для ударов по территории РФ.

Однако никто не может запретить Украине наносить удары по глубокому российскому тылу вооружениями собственного производства.

Именно с этого началась история развития украинских дальних дронов, – отмечает Евгений Дикий. Поделиться

По его словам, примерами недавних удачных атак являются удары по Белгороду, удары украинских дронов "Бобер" по Москве, поражены корабли Черноморского флота и уничтожен нефтяной терминал в Новороссийске.

Как Украина перенесла войну на территорию РФ

Таким образом, как отмечает Дикий, Украине удалось перенести войну на территорию РФ.

Конечно, хочется больше средств, которые позволят наносить удары врагу более эффективно. Пока единственное средство дальнего действия – дроны украинской разработки, которые мы очень активно совершенствуем. Следовательно, в Черном море уже не осталось точек, которые мы не достаем. А вот в глубине самой России на суше мы еще не всюду дотягиваемся, – подчеркивает ветеран войны. Поделиться

По его словам, многие команды в Украине работают в двух направлениях – увеличение радиуса поражения и улучшение точности наведения ударов.