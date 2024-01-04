Ветеран войны с РФ спрогнозировал приоритетные цели ВСУ в течение этого года

По мнению ветерана российско-украинской войны, бывшего командира роты батальона "Айдар" Евгения Дикого, в этом году следует ожидать много хлопка на территории РФ и оккупированных территориях.
Где следует ожидать "бавовны" от ВСУ в течение этого года
Дикий в комментарии журналистам издание NTA отметил, что с лета прошлого года западные партнеры Украины вынуждены были принять определенный компромисс и запретили украинским военным использовать их оружие для ударов по территории РФ.
Однако никто не может запретить Украине наносить удары по глубокому российскому тылу вооружениями собственного производства.
По его словам, примерами недавних удачных атак являются удары по Белгороду, удары украинских дронов "Бобер" по Москве, поражены корабли Черноморского флота и уничтожен нефтяной терминал в Новороссийске.
Как Украина перенесла войну на территорию РФ
Таким образом, как отмечает Дикий, Украине удалось перенести войну на территорию РФ.
По его словам, многие команды в Украине работают в двух направлениях – увеличение радиуса поражения и улучшение точности наведения ударов.
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