Ветеран війни з РФ спрогнозував приорітетні цілі ЗСУ протягом цього року

На думку ветерана російсько-української війни, колишнього командира роти батальйону "Айдар" Євгена Дикого, у цьому році слід очікувати багато “бавовни” на території РФ та окупованих територіях.

Де слід очікувати “бавовни” від ЗСУ протягом цього року

Дикий у коментарі журналістам видання NTA зазначив, що з літа минулого року західні партнери України змушені були ухвалити певний компроміс і категорично заборонили українським військовим використовувати їхню зброю для ударів по території РФ.

Однак ніхто не може заборонити Україні завдавати ударів по глибокому російському тилу озброєннями власного виробництва.

Саме з цього почалася історія розвитку українських дальніх дронів, - зазначає Євген Дикий. Поширити

За його словами, прикладами нещодавніх вдалих атак є удари по Бєлгороду, удари українських дронів "Бобер" по Москві, уражені кораблі Чорноморського флоту та знищений нафтовий термінал у Новоросійську.

Як Україна перенесла війну на територію РФ

Таким чином, як наголошує Дикий, Україні вдалось перенести війну на територію РФ.

Звичайно, хочеться більше засобів, які дозволять завдавати ударів ворогу більш ефективно. Поки єдиний засіб дальньої дії – це дрони української розробки, які ми дуже активно вдосконалюємо. Відтак, у Чорному морі вже не залишилося точок, які ми не дістаємо. А от в глибині самої Росії на суходолі ми ще не всюди дотягуємося, - наголошує ветеран війни. Поширити

Наразі, за його словами, багато команд в Україні працюють у двох напрямках – збільшення радіусу ураження та покращення точності наведення ударів.