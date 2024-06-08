Ветеран Второй мировой, участник операции союзников по высадке в Нормандии Алек Пенстоун после вторжения преступной армии РФ в Украину хотел вернуть кремлевскому диктатору Владимиру Путину полученную от него медаль.
Главные тезисы
- Ветеран Второй мировой хотел вернуть медаль Путину после вторжения РФ в Украину, выражая протест против агрессии и диктаторства.
- Президент США гарантирует поддержку Украины и выделяет 225 миллионов долларов военной помощи для страны.
- Ветеран выразил разочарование в Путине и выразил надежду на день смерти кремлевского диктатора.
- Запад сомневается в возможности договориться с Путиным о прекращении войны в Украине, опасаясь за безопасность всей Европы.
- Президент Байден подтверждает поддержку Украины и осуждает действия преступного режима Путина, обещая стране дальнейшую помощь.
Ветеран Второй мировой мечтает о смерти кремлевского диктатора Владимира Путина
Пенстоун получил от кремлевского диктатора медаль "За храбрость".
Однако после вторжения преступной армии РФ в Украину ветеран Второй мировой хотел вернуть Путину полученную медаль.
Ему помешали друзья.
По его словам, он с нетерпением ждет дня, когда услышит известие о смерти кремлевского диктатора.
По его убеждению, нападением на Украину Путин пошел против того образа жизни, за который Пенстоун и его товарищи воевали во Второй мировой.
На Западе не верят в способность договориться с Путиным о прекращении войны в Украине
Президент США Джо Байден во время встречи с лидером Франции Эммануэлем Макроном отметил, что кремлевский преступный режим под руководством диктатора Владимира Путина грозит не только Украине, но всем странам Европы.
Байден отметил, что США и дальше будут поддерживать Украину.
Байден отметил, что новый пакет военной помощи на сумму 225 миллионов долларов будет уже шестым после того, как в Конгрессе США была одобрена дополнительная помощь Украине.
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