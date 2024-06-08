Ветеран высадки в Нормандии хотел вернуть Путину полученную от него медаль
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Ветеран высадки в Нормандии хотел вернуть Путину полученную от него медаль

Алек Пенстоун
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Источник:  The Telegraph

Ветеран Второй мировой, участник операции союзников по высадке в Нормандии Алек Пенстоун после вторжения преступной армии РФ в Украину хотел вернуть кремлевскому диктатору Владимиру Путину полученную от него медаль.

Главные тезисы

  • Ветеран Второй мировой хотел вернуть медаль Путину после вторжения РФ в Украину, выражая протест против агрессии и диктаторства.
  • Президент США гарантирует поддержку Украины и выделяет 225 миллионов долларов военной помощи для страны.
  • Ветеран выразил разочарование в Путине и выразил надежду на день смерти кремлевского диктатора.
  • Запад сомневается в возможности договориться с Путиным о прекращении войны в Украине, опасаясь за безопасность всей Европы.
  • Президент Байден подтверждает поддержку Украины и осуждает действия преступного режима Путина, обещая стране дальнейшую помощь.

Ветеран Второй мировой мечтает о смерти кремлевского диктатора Владимира Путина

Пенстоун получил от кремлевского диктатора медаль "За храбрость".

Однако после вторжения преступной армии РФ в Украину ветеран Второй мировой хотел вернуть Путину полученную медаль.

Ему помешали друзья.

Я бы охотно вернул, но они помешали мне это сделать. Награда за мужество за подписью Путина. Мне противно и я разочарован, – признается ветеран.

По его словам, он с нетерпением ждет дня, когда услышит известие о смерти кремлевского диктатора.

Я хочу, чтобы его забрали с этой земли, и чем быстрее, тем лучше, – подчеркнул Пенстоун.

По его убеждению, нападением на Украину Путин пошел против того образа жизни, за который Пенстоун и его товарищи воевали во Второй мировой.

Мы боролись за нашу страну, наш образ жизни, мы не хотели, чтобы Гитлер был превыше всего. Мы потеряли Европу, мы были исполнены решимости вернуть ее. Я потерял слишком много друзей, чтобы увидеть это снова, – объясняет ветеран.

На Западе не верят в способность договориться с Путиным о прекращении войны в Украине

Президент США Джо Байден во время встречи с лидером Франции Эммануэлем Макроном отметил, что кремлевский преступный режим под руководством диктатора Владимира Путина грозит не только Украине, но всем странам Европы.

Байден отметил, что США и дальше будут поддерживать Украину.

Путин не остановится в Украине. Угроза нависнет над всей Европой, и мы не позволим этому произойти. США стоят бок о бок с Украиной. Снова хочу сказать – мы никуда не пойдем, – подчеркнул глава Белого дома.

Байден отметил, что новый пакет военной помощи на сумму 225 миллионов долларов будет уже шестым после того, как в Конгрессе США была одобрена дополнительная помощь Украине.

Жаль, что мы не смогли сделать это тогда, когда хотели, на шесть месяцев раньше, но мы это сделали, – отметил Байден.

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