Ветеран Другої світової, учасник операції союзників з висадки в Нормандії Алек Пенстоун після вторгнення злочинної армії РФ в Україну хотів повернути кремлівському диктатору Володимиру Путіну отриману від нього медаль.

Ветеран Другої світової мріє про смерть кремлівського диктатора Володимира Путіна

Пенстоун отримав від кремлівського диктатора медаль “За хоробрість”.

Однак після вторгнення злочинної армії РФ в Україну ветеран Другої світової хотів повернути Путіну отриману медаль.

Йому завадили друзі.

Я б охоче повернув, але вони завадили мені це зробити. Нагорода за мужність за підписом Путіна. Мені огидно і я розчарований, - зізнається ветеран. Поширити

За його словами, він з нетерпінням чекає на день, коли почує про звістку щодо смерті кремлівського диктатора.

Я хочу, щоб його забрали з цієї землі, і чим швидше, тим краще, - підкреслив Пенстоун. Поширити

На його переконання, нападом на Україну Путін пішов проти того способу життя, за який Пенстоун та його товарищі воювали у Другій світовій.

Ми боролися за нашу країну, наш спосіб життя, ми не хотіли, щоб Гітлер був понад усе. Ми втратили Європу, ми були сповнені рішучості повернути її. Я втратив занадто багато друзів, щоб побачити це знову, - пояснює ветеран. Поширити

На Заході не вірять у здатність домовитись з Путіним щодо припинення війни в Україні

Президент США Джо Байден під час зустрічі із лідером Франції Еммануелем Макроном зазначив, що кремлівський злочинний режим під керівництвом диктатора Володимира Путіна загрожує не тільки Україні, а й всім країнам Європи.

Байден зазначив, що США і надалі підтримуватимуть Україну.

Путін не зупиниться в Україні. Загроза нависне над усією Європою, і ми не дозволимо цьому статися. США стоять пліч-о-пліч з Україною. Знову хочу сказати - ми нікуди не підемо, - наголосив очільник Білого дому. Поширити

Байден зазначив, що новий пакет військової допомоги на суму 225 мільйонів доларів буде вже шостим після того, як у Конгресі США схвалили додаткову допомогу Україні.