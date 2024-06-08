Ветеран висадки в Нормандії хотів повернути Путіну отриману від нього медаль
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Ветеран висадки в Нормандії хотів повернути Путіну отриману від нього медаль

Алек Пенстоун
Джерело:  The Telegraph

Ветеран Другої світової, учасник операції союзників з висадки в Нормандії Алек Пенстоун після вторгнення злочинної армії РФ в Україну хотів повернути кремлівському диктатору Володимиру Путіну отриману від нього медаль. 

Головні тези:

  • Ветеран висадки в Нормандії відмовився тримати медаль від Путіна після вторгнення РФ в Україну.
  •  Ветеран висловлює протест проти агресії та диктаторства Володимира Путіна.
  • Президент США гарантує підтримку України й заявляє про збереження незалежності країни від російської агресії.
  • США планують виділити 225 мільйонів доларів в якості військової допомоги для України.

Ветеран Другої світової мріє про смерть кремлівського диктатора Володимира Путіна

Пенстоун отримав від кремлівського диктатора медаль “За хоробрість”.

Однак після вторгнення злочинної армії РФ в Україну ветеран Другої світової хотів повернути Путіну отриману медаль.

Йому завадили друзі.

Я б охоче повернув, але вони завадили мені це зробити. Нагорода за мужність за підписом Путіна. Мені огидно і я розчарований, - зізнається ветеран.

За його словами, він з нетерпінням чекає на день, коли почує про звістку щодо смерті кремлівського диктатора.

Я хочу, щоб його забрали з цієї землі, і чим швидше, тим краще, - підкреслив Пенстоун.

На його переконання, нападом на Україну Путін пішов проти того способу життя, за який Пенстоун та його товарищі воювали у Другій світовій.

Ми боролися за нашу країну, наш спосіб життя, ми не хотіли, щоб Гітлер був понад усе. Ми втратили Європу, ми були сповнені рішучості повернути її. Я втратив занадто багато друзів, щоб побачити це знову, - пояснює ветеран.

На Заході не вірять у здатність домовитись з Путіним щодо припинення війни в Україні

Президент США Джо Байден під час зустрічі із лідером Франції Еммануелем Макроном зазначив, що кремлівський злочинний режим під керівництвом диктатора Володимира Путіна загрожує не тільки Україні, а й всім країнам Європи.

Байден зазначив, що США і надалі підтримуватимуть Україну.

Путін не зупиниться в Україні. Загроза нависне над усією Європою, і ми не дозволимо цьому статися. США стоять пліч-о-пліч з Україною. Знову хочу сказати - ми нікуди не підемо, - наголосив очільник Білого дому.

Байден зазначив, що новий пакет військової допомоги на суму 225 мільйонів доларів буде вже шостим після того, як у Конгресі США схвалили додаткову допомогу Україні.

Шкода, що ми не змогли зробити це тоді, коли хотіли, на шість місяців раніше, але ми це зробили, - зазначив Байден.

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