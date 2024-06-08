Ветеран Другої світової, учасник операції союзників з висадки в Нормандії Алек Пенстоун після вторгнення злочинної армії РФ в Україну хотів повернути кремлівському диктатору Володимиру Путіну отриману від нього медаль.
Головні тези:
- Ветеран висадки в Нормандії відмовився тримати медаль від Путіна після вторгнення РФ в Україну.
- Ветеран висловлює протест проти агресії та диктаторства Володимира Путіна.
- Президент США гарантує підтримку України й заявляє про збереження незалежності країни від російської агресії.
- США планують виділити 225 мільйонів доларів в якості військової допомоги для України.
Ветеран Другої світової мріє про смерть кремлівського диктатора Володимира Путіна
Пенстоун отримав від кремлівського диктатора медаль “За хоробрість”.
Однак після вторгнення злочинної армії РФ в Україну ветеран Другої світової хотів повернути Путіну отриману медаль.
Йому завадили друзі.
За його словами, він з нетерпінням чекає на день, коли почує про звістку щодо смерті кремлівського диктатора.
На його переконання, нападом на Україну Путін пішов проти того способу життя, за який Пенстоун та його товарищі воювали у Другій світовій.
На Заході не вірять у здатність домовитись з Путіним щодо припинення війни в Україні
Президент США Джо Байден під час зустрічі із лідером Франції Еммануелем Макроном зазначив, що кремлівський злочинний режим під керівництвом диктатора Володимира Путіна загрожує не тільки Україні, а й всім країнам Європи.
Байден зазначив, що США і надалі підтримуватимуть Україну.
Байден зазначив, що новий пакет військової допомоги на суму 225 мільйонів доларів буде вже шостим після того, як у Конгресі США схвалили додаткову допомогу Україні.
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