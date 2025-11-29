VIII премия "Кіноколо". Фильм "Ты — космос" победил в 5 номинациях
VIII премия "Кіноколо". Фильм "Ты — космос" победил в 5 номинациях

Источник:  Суспільне. Культура

VIII Национальная премия кинокритиков "Киноколо" объявила победителей 2025 года.

Главные тезисы

  • Фильм “Ты – космос” выиграл в 5 номинациях на VIII премии “Кіноколо”, включая лучший полнометражный игровой фильм и актерскую игру.
  • Победителями стали также короткометражные и документальные фильмы украинских режиссеров.

VIII Национальная премия кинокритиков "Кіноколо" объявила победителей

Лучшим полнометражным игровым фильмом признали фильм Павла Острикова "Ты — космос", лучшим короткометражным игровым фильмом — "Жизнь начинается" режиссера Алексея Тараненко.

Премию за лучший полнометражный документальный фильм получила лента "2000 метров к Андреевке" Мстислава Чернова.

Лучшим короткометражным документальным фильмом признали "Как прошли мои летние каникулы" Антонио Лукича.

Лучшим анимационным фильмом назвали мультфильм "Киевский торт".

Открытием года стал Павел Остриков за фильм "Ты — космос".

Лучшей признали режиссуру Мстислава Чернова фильмом "2000 метров до Андреевки".

Лучшим актером 2025 стал Владимир Кравчук в фильме "Ты — Космос", лучшей актрисой — Анастасия Пустовит в фильме "Наш дом в огне".

Лучшим признали сценарий фильма "Ты — Космос", который написал Павел Остриков.

Премию за достижения вручили Владимиру Прилуцкому и Алику Дарману за исследование киноархива студенческих фильмов КНУТКиТ им. И. К. Карпенко-Карого и обнаружение архивных фильмов 1930-х, за видеоинсталляцию "Архив в войне".

Лента "Ты космос" также получила приз зрительских симпатий.

Национальная премия кинокритиков "Кіноколо" основана в 2018 году и ежегодно определяет лучшие достижения украинского кинематографа по решению сообщества профессиональных критиков.

