VIII премия "Кіноколо". Фильм "Ты — космос" победил в 5 номинациях

VIII Национальная премия кинокритиков "Киноколо" объявила победителей 2025 года.
Главные тезисы
- Фильм “Ты – космос” выиграл в 5 номинациях на VIII премии “Кіноколо”, включая лучший полнометражный игровой фильм и актерскую игру.
- Победителями стали также короткометражные и документальные фильмы украинских режиссеров.
VIII Национальная премия кинокритиков "Кіноколо" объявила победителей
Лучшим полнометражным игровым фильмом признали фильм Павла Острикова "Ты — космос", лучшим короткометражным игровым фильмом — "Жизнь начинается" режиссера Алексея Тараненко.
Лучшим короткометражным документальным фильмом признали "Как прошли мои летние каникулы" Антонио Лукича.
Лучшим анимационным фильмом назвали мультфильм "Киевский торт".
Открытием года стал Павел Остриков за фильм "Ты — космос".
Лучшей признали режиссуру Мстислава Чернова фильмом "2000 метров до Андреевки".
Лучшим актером 2025 стал Владимир Кравчук в фильме "Ты — Космос", лучшей актрисой — Анастасия Пустовит в фильме "Наш дом в огне".
Лучшим признали сценарий фильма "Ты — Космос", который написал Павел Остриков.
Лента "Ты космос" также получила приз зрительских симпатий.
Национальная премия кинокритиков "Кіноколо" основана в 2018 году и ежегодно определяет лучшие достижения украинского кинематографа по решению сообщества профессиональных критиков.
