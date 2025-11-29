VIII премия "Кіноколо". Фильм "Ты — космос" победил в 5 номинациях

VIII Национальная премия кинокритиков "Кіноколо" объявила победителей

Лучшим полнометражным игровым фильмом признали фильм Павла Острикова "Ты — космос", лучшим короткометражным игровым фильмом — "Жизнь начинается" режиссера Алексея Тараненко.

Премию за лучший полнометражный документальный фильм получила лента "2000 метров к Андреевке" Мстислава Чернова. Поделиться

Лучшим короткометражным документальным фильмом признали "Как прошли мои летние каникулы" Антонио Лукича.

Лучшим анимационным фильмом назвали мультфильм "Киевский торт".

Открытием года стал Павел Остриков за фильм "Ты — космос".

Лучшей признали режиссуру Мстислава Чернова фильмом "2000 метров до Андреевки".

Лучшим актером 2025 стал Владимир Кравчук в фильме "Ты — Космос", лучшей актрисой — Анастасия Пустовит в фильме "Наш дом в огне".

Лучшим признали сценарий фильма "Ты — Космос", который написал Павел Остриков.

Премию за достижения вручили Владимиру Прилуцкому и Алику Дарману за исследование киноархива студенческих фильмов КНУТКиТ им. И. К. Карпенко-Карого и обнаружение архивных фильмов 1930-х, за видеоинсталляцию "Архив в войне". Поделиться

Лента "Ты космос" также получила приз зрительских симпатий.