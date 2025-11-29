VIII премія "Кіноколо". Фільм "Ти — космос" переміг у 5 номінаціях

VIII Національна премія кінокритиків “Кіноколо” оголосила переможців

Найкращим повнометражним ігровим фільмом визнали стрічку Павла Острікова "Ти — космос", найкращим короткометражним ігровим фільмом — "Життя починається" режисера Олексія Тараненка.

Премію за найкращий повнометражний документальний фільм отримала стрічка "2000 метрів до Андріївки" Мстислава Чернова. Поширити

Найкращим короткометражним документальним фільмом визнали "Як пройшли мої літні канікули" Антоніо Лукіча.

Найкращим анімаційним фільмом назвали мультфільм "Київський торт".

Відкриттям року став Павло Остріков за фільм "Ти — космос".

Найкращою визнали режисуру Мстислава Чернова за фільм "2000 метрів до Андріївки".

Найкращим актором 2025 року став Володимир Кравчук у фільмі "Ти — Космос", найкращою акторкою — Анастасія Пустовіт у фільмі "Наш дім у вогні".

Найкращим визнали сценарій фільму “Ти — Космос”, який написав Павло Остріков.

Премію за досягнення вручили Володимиру Прилуцькому й Аліку Дарману за дослідження кіноархіву студентських фільмів КНУТКіТ ім. І. К. Карпенка-Карого та віднайдення архівних фільмів 1930-х, за відеоінсталяцію “Архів у війні”. Поширити

Стрічка "Ти космос" також отримала Приз глядацьких симпатій.