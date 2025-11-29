VIII премія "Кіноколо". Фільм "Ти — космос" переміг у 5 номінаціях
Категорія
Культура
Дата публікації

VIII премія "Кіноколо". Фільм "Ти — космос" переміг у 5 номінаціях

фільм
Джерело:  Суспільне. Культура

VIII Національна премія кінокритиків “Кіноколо” оголосила переможців 2025 року.

Головні тези:

  • Фільм "Ти - космос" переміг у 5 номінаціях на VIII премії "Кіноколо".
  • У категоріях кращий повнометражний ігровий фільм, режисура та акторська гра отримали відзнаки.
  • Премії також були удостоєні короткометражні та документальні фільми українських режисерів.

VIII Національна премія кінокритиків “Кіноколо” оголосила переможців

Найкращим повнометражним ігровим фільмом визнали стрічку Павла Острікова "Ти — космос", найкращим короткометражним ігровим фільмом — "Життя починається" режисера Олексія Тараненка.

Премію за найкращий повнометражний документальний фільм отримала стрічка "2000 метрів до Андріївки" Мстислава Чернова.

Найкращим короткометражним документальним фільмом визнали "Як пройшли мої літні канікули" Антоніо Лукіча.

Найкращим анімаційним фільмом назвали мультфільм "Київський торт".

Відкриттям року став Павло Остріков за фільм "Ти — космос".

Найкращою визнали режисуру Мстислава Чернова за фільм "2000 метрів до Андріївки".

Найкращим актором 2025 року став Володимир Кравчук у фільмі "Ти — Космос", найкращою акторкою — Анастасія Пустовіт у фільмі "Наш дім у вогні".

Найкращим визнали сценарій фільму “Ти — Космос”, який написав Павло Остріков.

Премію за досягнення вручили Володимиру Прилуцькому й Аліку Дарману за дослідження кіноархіву студентських фільмів КНУТКіТ ім. І. К. Карпенка-Карого та віднайдення архівних фільмів 1930-х, за відеоінсталяцію “Архів у війні”.

Стрічка "Ти космос" також отримала Приз глядацьких симпатій.

Національна премія кінокритиків "Кіноколо» заснована у 2018 році й щороку визначає найкращі досягнення українського кінематографа за рішенням спільноти професійних критиків.

Більше по темі

Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Премія "Кіноколо" визначила найкращий український фільм 2023 року
Кіноколо
Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
В Україні оголосили номінантів на премію Кіноколо-2024. Хто у списку
Кіноколо
Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Кіноколо-2024. Оголошено переможців національної премії
Кіноколо-2024

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?