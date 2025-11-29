VIII премія "Кіноколо". Фільм "Ти — космос" переміг у 5 номінаціях

VIII Національна премія кінокритиків “Кіноколо” оголосила переможців 2025 року.
Головні тези:
- Фільм "Ти - космос" переміг у 5 номінаціях на VIII премії "Кіноколо".
- У категоріях кращий повнометражний ігровий фільм, режисура та акторська гра отримали відзнаки.
- Премії також були удостоєні короткометражні та документальні фільми українських режисерів.
VIII Національна премія кінокритиків “Кіноколо” оголосила переможців
Найкращим повнометражним ігровим фільмом визнали стрічку Павла Острікова "Ти — космос", найкращим короткометражним ігровим фільмом — "Життя починається" режисера Олексія Тараненка.
Найкращим короткометражним документальним фільмом визнали "Як пройшли мої літні канікули" Антоніо Лукіча.
Найкращим анімаційним фільмом назвали мультфільм "Київський торт".
Відкриттям року став Павло Остріков за фільм "Ти — космос".
Найкращою визнали режисуру Мстислава Чернова за фільм "2000 метрів до Андріївки".
Найкращим актором 2025 року став Володимир Кравчук у фільмі "Ти — Космос", найкращою акторкою — Анастасія Пустовіт у фільмі "Наш дім у вогні".
Найкращим визнали сценарій фільму “Ти — Космос”, який написав Павло Остріков.
Стрічка "Ти космос" також отримала Приз глядацьких симпатій.
Національна премія кінокритиків "Кіноколо» заснована у 2018 році й щороку визначає найкращі досягнення українського кінематографа за рішенням спільноти професійних критиків.
