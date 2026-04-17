Виктория Бекхэм ответила на скандальные обвинения своего сына

Известная дизайнер и бывшая участница популярной группы Spice Girls Виктория Бекхэм решилась впервые высказать свою позицию в громком конфликте со старшим сыном Бруклином.
Главные тезисы
- Виктория не захотела отвечать упреками на обвинение сына.
- Также она не собирается объяснять свое поведение в отношении Николы Пельтц.
Виктория Бекхэм больше не молчит
По словам звезды, несмотря на все громкие конфликты, она вместе с мужем Дэвидом очень любят своих детей.
Как уже упоминалось ранее, старший сын Виктории и Дэвида Бекхэмов — Бруклин — неожиданно для всех обвинил мать и свою семью в попытке контролировать его жизнь.
Более того, он откровенно рассказал о пренебрежительном отношении к его жене — актрисе Николе Пельтц.
По словам Бруклина, Виктория Бекхэм фактически в последний момент отказалась шить свадебное платье для Пельтц и "украла" его первый танец с женой.
