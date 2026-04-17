Виктория Бекхэм ответила на скандальные обвинения своего сына

Известная дизайнер и бывшая участница популярной группы Spice Girls Виктория Бекхэм решилась впервые высказать свою позицию в громком конфликте со старшим сыном Бруклином.

По словам звезды, несмотря на все громкие конфликты, она вместе с мужем Дэвидом очень любят своих детей.

И знаете, мы уже более 30 лет находимся в центре внимания общественности, и все, что мы всегда пытались сделать — это защитить наших детей и любить наших детей. Это все, что я действительно хочу сказать по этому поводу, — заявила Виктория.

Как уже упоминалось ранее, старший сын Виктории и Дэвида Бекхэмов — Бруклин — неожиданно для всех обвинил мать и свою семью в попытке контролировать его жизнь.

Более того, он откровенно рассказал о пренебрежительном отношении к его жене — актрисе Николе Пельтц.

По словам Бруклина, Виктория Бекхэм фактически в последний момент отказалась шить свадебное платье для Пельтц и "украла" его первый танец с женой.