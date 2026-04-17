Вікторія Бекхем відповіла на скандальні звинувачення свого сина
Вікторія Бекхем відповіла на скандальні звинувачення свого сина

Вікторія Бекхем більше не мовчить

Відома дизайнерка та колишня учасниця популярного гурту Spice Girls Вікторія Бекхем наважилася вперше висловити свою позицію в гучному конфлікті зі старшим сином Брукліном.

Головні тези:

  • Вікторія не захотіла відповідати докорами на звинувачення сина.
  • Також вона не збирається пояснювати свою поведінку щодо Ніколи Пельтц. 

Вікторія Бекхем більше не мовчить

За словами зірки, попри усі гучні конфлікти, вона разом з чоловіком Девідом дуже любить своїх дітей.

І знаєте, ми вже понад 30 років перебуваємо в центрі уваги громадськості, і все, що ми завжди намагалися зробити, — це захистити наших дітей і любити наших дітей. Це все, що я насправді хочу сказати з цього приводу, — заявила Вікторія.

Як уже згадувалося раніше, старший син Вікторії та Девіда Бекхемів — Бруклін — неочікувано для всіх звинуватив матір і свою сім'ю у спробі контролювати його життя.

Ба більше, він відверто розповів про зневажливе ставлення до його дружини — акторки Ніколи Пельтц.

За словами Брукліна, Вікторія Бекхем фактично в останній момент відмовилася шити весільну сукню для Пельтц і "вкрала" його перший танець з дружиною.

