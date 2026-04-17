Вікторія Бекхем відповіла на скандальні звинувачення свого сина

Відома дизайнерка та колишня учасниця популярного гурту Spice Girls Вікторія Бекхем наважилася вперше висловити свою позицію в гучному конфлікті зі старшим сином Брукліном.
Головні тези:
- Вікторія не захотіла відповідати докорами на звинувачення сина.
- Також вона не збирається пояснювати свою поведінку щодо Ніколи Пельтц.
Вікторія Бекхем більше не мовчить
За словами зірки, попри усі гучні конфлікти, вона разом з чоловіком Девідом дуже любить своїх дітей.
Як уже згадувалося раніше, старший син Вікторії та Девіда Бекхемів — Бруклін — неочікувано для всіх звинуватив матір і свою сім'ю у спробі контролювати його життя.
Ба більше, він відверто розповів про зневажливе ставлення до його дружини — акторки Ніколи Пельтц.
За словами Брукліна, Вікторія Бекхем фактично в останній момент відмовилася шити весільну сукню для Пельтц і "вкрала" його перший танець з дружиною.
