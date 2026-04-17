Вікторія Бекхем відповіла на скандальні звинувачення свого сина

Відома дизайнерка та колишня учасниця популярного гурту Spice Girls Вікторія Бекхем наважилася вперше висловити свою позицію в гучному конфлікті зі старшим сином Брукліном.

За словами зірки, попри усі гучні конфлікти, вона разом з чоловіком Девідом дуже любить своїх дітей.

І знаєте, ми вже понад 30 років перебуваємо в центрі уваги громадськості, і все, що ми завжди намагалися зробити, — це захистити наших дітей і любити наших дітей. Це все, що я насправді хочу сказати з цього приводу, — заявила Вікторія.

Як уже згадувалося раніше, старший син Вікторії та Девіда Бекхемів — Бруклін — неочікувано для всіх звинуватив матір і свою сім'ю у спробі контролювати його життя.

Ба більше, він відверто розповів про зневажливе ставлення до його дружини — акторки Ніколи Пельтц.

За словами Брукліна, Вікторія Бекхем фактично в останній момент відмовилася шити весільну сукню для Пельтц і "вкрала" його перший танець з дружиною.