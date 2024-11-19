Пользователи iPhone 16 начали заявлять, что слышат в своих смартфонах разговоры других людей, что заставляет многих задумываться о проблемах с конфиденциальностью.
Главные тезисы
- Владельцы iPhone 16 массово жалуются на воспроизведение разговоров других людей со своих устройств, вызывая беспокойство по поводу нарушения конфиденциальности.
- Пользователи высказывают предположения о возможных ошибках в операционной системе iOS 18 или в работе приложений, таких как YouTube, как потенциальных причинах данной проблемы.
- Несмотря на то, что ситуация еще не имеет широкого распространения, она вызывает опасения и обеспокоенность среди владельцев iPhone 16.
- Возможно, что проблема ограничена лишь некоторыми устройствами, и следует внимательно следить за развитием ситуации и выявлением ее причин.
- По предположениям пользователей, возможные причины проблемы могут быть связаны с ошибками в операционной системе iOS 18 или в работе конкретных приложений, таких как YouTube, возможно, вызывающих данное поведение смартфона.
Что известно о новой необычной проблеме у пользователей iPhone 16
Впервые информацию о проблемах с воспроизведением iPhone 16 разговоров других людей обнародовали пользователи Reddit.
В частности, по словам одного из владельцев iPhone 16, он слышал из своего смартфона разговор другого человека, при этом управлявшего автомобилем.
Пользователь отмечает, что смартфон воспроизвел разговор в то время, когда на нем не была активна ни одна программа.
При этом разговор продолжался до тех пор, пока человек, разговаривавший за рулем, не попал в аварию.
Во втором случае владелец iPhone 16 случайно подслушал разговор между другим мужчиной и сотрудниками на работе.
В обоих случаях пользователи не смогли определить происхождение аудио и выразили обеспокоенность по поводу возможного нарушения конфиденциальности.
Что может быть причиной необычной проблемы в iPhone 16
По предположениям пользователей, причиной может стать ошибка в работе операционной системы iOS 18.
Также пользователи подозревают, что это могла быть ошибка конкретного приложения, как YouTube, когда видео, воспроизводимое в фоновом режиме, не отображается как активное.
Apple пока никак не комментирует ситуацию и пострадавшим пользователям остается только догадываться о причине. Впрочем, непонятно, насколько эта проблема широкомасштабна. Вероятно она ограничивается несколькими устройствами, так что такие случаи действительно можно списать на сбои или ошибку восприятия.
Больше по теме
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-