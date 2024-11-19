Владельцы iPhone 16 массово заявляют о новой необычной проблеме
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Владельцы iPhone 16 массово заявляют о новой необычной проблеме

iPhone 16
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Источник:  PhoneArena

Пользователи iPhone 16 начали заявлять, что слышат в своих смартфонах разговоры других людей, что заставляет многих задумываться о проблемах с конфиденциальностью.

Главные тезисы

  • Владельцы iPhone 16 массово жалуются на воспроизведение разговоров других людей со своих устройств, вызывая беспокойство по поводу нарушения конфиденциальности.
  • Пользователи высказывают предположения о возможных ошибках в операционной системе iOS 18 или в работе приложений, таких как YouTube, как потенциальных причинах данной проблемы.
  • Несмотря на то, что ситуация еще не имеет широкого распространения, она вызывает опасения и обеспокоенность среди владельцев iPhone 16.
  • Возможно, что проблема ограничена лишь некоторыми устройствами, и следует внимательно следить за развитием ситуации и выявлением ее причин.
  • По предположениям пользователей, возможные причины проблемы могут быть связаны с ошибками в операционной системе iOS 18 или в работе конкретных приложений, таких как YouTube, возможно, вызывающих данное поведение смартфона.

Что известно о новой необычной проблеме у пользователей iPhone 16

Впервые информацию о проблемах с воспроизведением iPhone 16 разговоров других людей обнародовали пользователи Reddit.

В частности, по словам одного из владельцев iPhone 16, он слышал из своего смартфона разговор другого человека, при этом управлявшего автомобилем.

Владельцы iPhone 16 массово жалуются на воспроизведение смартфоном разговоров других людей
iPhone 16

Пользователь отмечает, что смартфон воспроизвел разговор в то время, когда на нем не была активна ни одна программа.

При этом разговор продолжался до тех пор, пока человек, разговаривавший за рулем, не попал в аварию.

Во втором случае владелец iPhone 16 случайно подслушал разговор между другим мужчиной и сотрудниками на работе.

В обоих случаях пользователи не смогли определить происхождение аудио и выразили обеспокоенность по поводу возможного нарушения конфиденциальности.

Что может быть причиной необычной проблемы в iPhone 16

По предположениям пользователей, причиной может стать ошибка в работе операционной системы iOS 18.

Также пользователи подозревают, что это могла быть ошибка конкретного приложения, как YouTube, когда видео, воспроизводимое в фоновом режиме, не отображается как активное.

Apple пока никак не комментирует ситуацию и пострадавшим пользователям остается только догадываться о причине. Впрочем, непонятно, насколько эта проблема широкомасштабна. Вероятно она ограничивается несколькими устройствами, так что такие случаи действительно можно списать на сбои или ошибку восприятия.

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