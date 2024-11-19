Пользователи iPhone 16 начали заявлять, что слышат в своих смартфонах разговоры других людей, что заставляет многих задумываться о проблемах с конфиденциальностью.

Что известно о новой необычной проблеме у пользователей iPhone 16

Впервые информацию о проблемах с воспроизведением iPhone 16 разговоров других людей обнародовали пользователи Reddit.

В частности, по словам одного из владельцев iPhone 16, он слышал из своего смартфона разговор другого человека, при этом управлявшего автомобилем.

iPhone 16

Пользователь отмечает, что смартфон воспроизвел разговор в то время, когда на нем не была активна ни одна программа.

При этом разговор продолжался до тех пор, пока человек, разговаривавший за рулем, не попал в аварию.

Во втором случае владелец iPhone 16 случайно подслушал разговор между другим мужчиной и сотрудниками на работе.

В обоих случаях пользователи не смогли определить происхождение аудио и выразили обеспокоенность по поводу возможного нарушения конфиденциальности.

Что может быть причиной необычной проблемы в iPhone 16

По предположениям пользователей, причиной может стать ошибка в работе операционной системы iOS 18.

Также пользователи подозревают, что это могла быть ошибка конкретного приложения, как YouTube, когда видео, воспроизводимое в фоновом режиме, не отображается как активное.

Apple пока никак не комментирует ситуацию и пострадавшим пользователям остается только догадываться о причине. Впрочем, непонятно, насколько эта проблема широкомасштабна. Вероятно она ограничивается несколькими устройствами, так что такие случаи действительно можно списать на сбои или ошибку восприятия.