Користувачі iPhone 16 почали заявляти, що чують у своїх смартфонах розмови інших людей, що змушує багатьох задумуватись про проблеми із конфіденційністю.
Головні тези:
- Власники iPhone 16 масово заявляють, що їх смартфони відтворюють розмови інших людей без їхнього дозволу, що викликає занепокоєння з приводу конфіденційності.
- Припущення користувачів вказують на можливі помилки в операційній системі iOS 18 або в роботі програм, таких як YouTube, які можуть спричинити подібну поведінку смартфона.
- Apple поки не коментує ситуацію, а потерпілим користувачам залишається лише гадати про причину виникнення цієї проблеми.
- Незважаючи на те, що ситуація ще не має широкого розповсюдження, власники iPhone 16 виражають занепокоєння та побоювання щодо можливих порушень конфіденційності.
- Ймовірно, що ця проблема може обмежуватися лише деякими пристроями, але варто уважно спостерігати за подальшими розвитками ситуації.
Що відомо про нову незвичну проблему у користувачів iPhone 16
Зазначається, що вперше інформацію про проблеми із відтворенням iPhone 16 розмов інших людей оприлюднили користувачі Reddit.
Зокрема, за словами одного з власників iPhone 16, він чув зі свого смартфону розмову іншої людини, який при цьому керував автомобілем.
Користувач зазначає, що смартфон відтворив розмову у той час, коли на ньому не була активна жодна програма.
При цьому розмова тривала аж до поки людина, яка розмовляла за кермом, не потрапила у аварію.
У другому випадку власник iPhone 16 випадково підслухав розмову між іншим чоловіком та колегами на роботі.
В обох випадках користувачі не змогли визначити походження аудіо і висловили занепокоєння щодо можливого порушення конфіденційності.
Що може бути причиною незвичної проблеми в iPhone 16
За припущеннями користувачів, причиною може бути помилка в роботі операційної системи iOS 18.
Також користувачі підозрюють, що це могла бути помилка конкретної програми, як YouTube, коли відео, яке відтворюється у фоновому режимі, не відображається як активне.
Apple поки що ніяк не коментує ситуацію і постраждалим користувачам залишається лише здогадуватися про причину. Втім, незрозуміло наскільки ця проблема є широкомасштабною. Ймовірно вона обмежується кількома пристроями, тож такі випадки справді можна списати на збої, або помилку сприйняття.
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