Користувачі iPhone 16 почали заявляти, що чують у своїх смартфонах розмови інших людей, що змушує багатьох задумуватись про проблеми із конфіденційністю.

Що відомо про нову незвичну проблему у користувачів iPhone 16

Зазначається, що вперше інформацію про проблеми із відтворенням iPhone 16 розмов інших людей оприлюднили користувачі Reddit.

Зокрема, за словами одного з власників iPhone 16, він чув зі свого смартфону розмову іншої людини, який при цьому керував автомобілем.

iPhone 16

Користувач зазначає, що смартфон відтворив розмову у той час, коли на ньому не була активна жодна програма.

При цьому розмова тривала аж до поки людина, яка розмовляла за кермом, не потрапила у аварію.

У другому випадку власник iPhone 16 випадково підслухав розмову між іншим чоловіком та колегами на роботі.

В обох випадках користувачі не змогли визначити походження аудіо і висловили занепокоєння щодо можливого порушення конфіденційності.

Що може бути причиною незвичної проблеми в iPhone 16

За припущеннями користувачів, причиною може бути помилка в роботі операційної системи iOS 18.

Також користувачі підозрюють, що це могла бути помилка конкретної програми, як YouTube, коли відео, яке відтворюється у фоновому режимі, не відображається як активне.

Apple поки що ніяк не коментує ситуацію і постраждалим користувачам залишається лише здогадуватися про причину. Втім, незрозуміло наскільки ця проблема є широкомасштабною. Ймовірно вона обмежується кількома пристроями, тож такі випадки справді можна списати на збої, або помилку сприйняття.