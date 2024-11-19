Власники iPhone 16 масово заявляють про нову незвичну проблему
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Власники iPhone 16 масово заявляють про нову незвичну проблему

iPhone 16
Джерело:  PhoneArena

Користувачі iPhone 16 почали заявляти, що чують у своїх смартфонах розмови інших людей, що змушує багатьох задумуватись про проблеми із конфіденційністю. 

Головні тези:

  • Власники iPhone 16 масово заявляють, що їх смартфони відтворюють розмови інших людей без їхнього дозволу, що викликає занепокоєння з приводу конфіденційності.
  • Припущення користувачів вказують на можливі помилки в операційній системі iOS 18 або в роботі програм, таких як YouTube, які можуть спричинити подібну поведінку смартфона.
  • Apple поки не коментує ситуацію, а потерпілим користувачам залишається лише гадати про причину виникнення цієї проблеми.
  • Незважаючи на те, що ситуація ще не має широкого розповсюдження, власники iPhone 16 виражають занепокоєння та побоювання щодо можливих порушень конфіденційності.
  • Ймовірно, що ця проблема може обмежуватися лише деякими пристроями, але варто уважно спостерігати за подальшими розвитками ситуації.

Що відомо про нову незвичну проблему у користувачів iPhone 16

Зазначається, що вперше інформацію про проблеми із відтворенням iPhone 16 розмов інших людей оприлюднили користувачі Reddit.

Зокрема, за словами одного з власників iPhone 16, він чув зі свого смартфону розмову іншої людини, який при цьому керував автомобілем.

Власники iPhone 16 масово скаржаться на відтворення смартфоном розмов інших людей
iPhone 16

Користувач зазначає, що смартфон відтворив розмову у той час, коли на ньому не була активна жодна програма.

При цьому розмова тривала аж до поки людина, яка розмовляла за кермом, не потрапила у аварію.

У другому випадку власник iPhone 16 випадково підслухав розмову між іншим чоловіком та колегами на роботі.

В обох випадках користувачі не змогли визначити походження аудіо і висловили занепокоєння щодо можливого порушення конфіденційності.

Що може бути причиною незвичної проблеми в iPhone 16

За припущеннями користувачів, причиною може бути помилка в роботі операційної системи iOS 18.

Також користувачі підозрюють, що це могла бути помилка конкретної програми, як YouTube, коли відео, яке відтворюється у фоновому режимі, не відображається як активне.

Apple поки що ніяк не коментує ситуацію і постраждалим користувачам залишається лише здогадуватися про причину. Втім, незрозуміло наскільки ця проблема є широкомасштабною. Ймовірно вона обмежується кількома пристроями, тож такі випадки справді можна списати на збої, або помилку сприйняття.

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