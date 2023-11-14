Владелец еще одной российской ЧВК откровенно обвинил Путина в развале армии РФ

Владелец небольшой российской ЧВК "Паладин" Георгий Закревский откровенно обвинил кремлевского диктатора и военного преступника Владимира Путина в развале армии РФ.
Что известно об откровенной критике в сторону Путина со стороны Закревского
Отдельные фрагменты из интервью Закревского в одном из российских СМИ публикует украинский журналист Денис Казанский.
Закревский также отметил, что в поражении российской армии в развязной преступной войне против Украины виноват Путин.
По его словам, действующий в России кремлевский режим не может изменить ход войны против Украины.
Он подчеркнул, что Минобороны РФ фактически ничего не достигло в рамках так называемой "спецоперации" в Украине.
Он также отметил глубокие и системные проблемы в российской экономике.
Как известные российские пропагандисты выступают против Кремля
Приспешник арестованного Кремлем российского террориста Игоря Гиркина Максим Калашников, комментируя ситуацию на фронте в Украине, отметил, что именно российской оккупационной армии украинские военные устраивают мясорубку на фронте.
По его словам, создание украинскими военными плацдарма на левом берегу Днепра в Херсонской области это охота на российских военных на живца.
По его словам, чем больше ВС РФ атакуют – тем больше теряют. оккупанты на фронте утверждают, что "время на шаг впереди них", а у украинских военных огромное преимущество в дронах.
Россиян не спасает от дронов даже пресловутый РЭБ. Кроме того, по словам соратника Гиркина, оккупанты проиграют ВСУ контрбатарейную борьбу.
В конце концов, борьба за плацдарм в Крынках превращается в перемалывание оккупационных войск РФ. По словам Калашникова, пытаясь дать отпор Силам обороны Украины, штурмовые отряды и техника РФ "попадают под убийственные обстрелы через реку и атаки БПЛА".
Калашников убежден, что если этого не сделать, а в Кремле и дальше будут верить, что "ВСУ закончатся и Запад устанет поддерживать Киев", РФ может сама попасть в жернова "перемалывания" своих войск.