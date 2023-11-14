Владелец еще одной российской ЧВК откровенно обвинил Путина в развале армии РФ

Что известно об откровенной критике в сторону Путина со стороны Закревского

Отдельные фрагменты из интервью Закревского в одном из российских СМИ публикует украинский журналист Денис Казанский.

Закревский также отметил, что в поражении российской армии в развязной преступной войне против Украины виноват Путин.

По его словам, действующий в России кремлевский режим не может изменить ход войны против Украины.

Об армии нам много рассказывали, как она у нас мощная, прекрасная. Все эти замечательные репортажи... Где наши Арматы? Где все это оружие, "не имеющее аналогов"? – спрашивает владелец российской ЧВК. Поделиться

Он подчеркнул, что Минобороны РФ фактически ничего не достигло в рамках так называемой "спецоперации" в Украине.

Более того: все время врут. В последнее время самоотстраняются. Так называемый президент отстраняется. При чем здесь Министерство обороны? Человек этот отвечает за все, что происходит в стране, - отмечает Закревский. Поделиться

Он также отметил глубокие и системные проблемы в российской экономике.

Нам долго рассказывали, что у нас страна поднимается с колен, что у нее развивается промышленность. …Оказалось, ничего нет: нет никакой промышленности, нет никакой экономики. Оказалось, мы даже бумагу белую не делаем, потому что у нас нет компонентов. Мы не делаем нормальную туалетную бумагу. Мы не делаем коробки автомобильных передач, которые уже 70 лет назад были изобретены и сделаны в мире, - объясняет Закревский. Поделиться

Как известные российские пропагандисты выступают против Кремля

Приспешник арестованного Кремлем российского террориста Игоря Гиркина Максим Калашников, комментируя ситуацию на фронте в Украине, отметил, что именно российской оккупационной армии украинские военные устраивают мясорубку на фронте.

По его словам, создание украинскими военными плацдарма на левом берегу Днепра в Херсонской области это охота на российских военных на живца.

Логика такова: части ВСУ (пусть даже элитная морская пехота) высаживаются в Крынках. При этом такой переправе ВС РФ почему-то помешать не могут, несмотря на преимущество в воздухе и стволах артиллерии. Более того, авиация ВСУ начинает делать рейды вглубь наших позиций – у ПВО у нас есть немалые пробелы. Итак, ВС РФ сразу же предпринимает попытки сбросить морскую пехоту бандер в реку с рынковского плацдарма. Начинает штурмы в лоб – мясные атаки. А ВСУ через Днепр начинает дальнобойными системами и дронами накрывать наши войска, их штабы, артиллерию, танки. По сути, нас истребляя, – заявляет приспешник Гиркина. Поделиться

По его словам, чем больше ВС РФ атакуют – тем больше теряют. оккупанты на фронте утверждают, что "время на шаг впереди них", а у украинских военных огромное преимущество в дронах.

Борьбы с ними нет, а ударные дроны ВСУ достают даже САУ "Мста" в сорока километрах от ЛБС. У беспилотных бомберов ВСУ – все больше грузоподъемности, появились дроны, способные нести по восемь (!) 82-мм мин! По сути это возможности самолетов Первой мировой. Но с гораздо большей точностью метания. Это буквально выбивает нашу пехоту. Да и технику тоже. Малокалиберной зенитной артиллерии для борьбы с дронами-убийцами у нас отчаянно не хватает, – отмечает Калашников. Поделиться

Россиян не спасает от дронов даже пресловутый РЭБ. Кроме того, по словам соратника Гиркина, оккупанты проиграют ВСУ контрбатарейную борьбу.

Их арта перемалывает нас. А вот у врага с РЭБ и радиотехнической разведкой все хорошо. Добавлю от себя: наше начальство не может провести даже локальную воздушную наступательную операцию: перебить ПВО врага хотя бы на одном критическом участке фронта и полностью изолировать его, громя подвоз всего необходимого ВСУ с неба. Да и сами части врага, его артиллерию, склады, штабы, тяжелую технику, – подчеркивает Калашников. Поделиться

В конце концов, борьба за плацдарм в Крынках превращается в перемалывание оккупационных войск РФ. По словам Калашникова, пытаясь дать отпор Силам обороны Украины, штурмовые отряды и техника РФ "попадают под убийственные обстрелы через реку и атаки БПЛА".

То же самое наблюдается и у Авдеевки, к сожалению. Мы снова получаем свой Бахмут. Покинув Херсон осенью 2022-го, ВС РФ лишились возможности ударить во фланг и тыл ВСУ на юге, открывая путь в Одессу. И сейчас получают не очень приятную перспективу собственного истощения/обескровления. Враг, черт возьми, навязал нам инициативу! Если не перенести войну в другую сферу, то все может окончиться для нас крайне плохо. Собственно, на линии фронта враг нас технически превосходит. Да, он не производит сам тех систем, которые применяет, он – грамотный пользователь. Но таким же грамотным пользователем оказались в свое время японцы (1904-1905 гг.) на кораблях британского сооружения, - отмечает Калашников. Поделиться

Калашников убежден, что если этого не сделать, а в Кремле и дальше будут верить, что "ВСУ закончатся и Запад устанет поддерживать Киев", РФ может сама попасть в жернова "перемалывания" своих войск.