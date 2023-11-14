Власник ще однієї російської ПВК відверто звинуватив Путіна у розвалі армії РФ

Що відомо про відверту критику у бік Путіна з боку Закревського

Окремі фрагменти з інтерв’ю Закревського одному з російських ЗМІ публікує український журналіст Денис Казанський.

Закревський також зазначив, що у поразці російської армії у розв’язаній злочинній війні проти України також винен Путін.

За його словами, діючий в Росії кремлівський режим не спроможний змінити хід війни проти України.

Про армію нам багато розповідали, яка вона в нас могутня, прекрасна. Всі ці чудові репортажі... Де наші "Армати"? Де вся ця зброя, "що не має аналогів"? - питається власник російської ПВК. Поширити

Він підкреслив, що Міноборони РФ фактично нічого не досягло в рамках так званої “спецоперації” в Україні.

Понад те: весь час брешуть. Останнім часом самовідсторонюються. Так званий президент відсторонюється. До чого тут Міністерство оборони? Людина ця відповідає за все, що відбувається у країні, - зазначає Закревський. Поширити

Він також вказав на глибокі і системні проблеми в російські економіці.

Нам довго розповідали, що в нас країна піднімається з колін, що в неї розвивається промисловість. ... Виявилося, нічого немає: немає ніякої промисловості, немає ніякої економіки. Виявилося, ми навіть папір білий не робимо, тому що в нас немає компонентів. Ми не робимо нормаольний туалетний папір. Ми не робимо коробки передач автомобільні, які вже 70 років тому були винайдені і зроблені у світі, - пояснює Закревський. Поширити

Як відомі російські пропагандисти виступають проти Кремля

Поплічник заарештованого Кремлем російського терориста Ігоря Гіркіна Максим Калашников, коментуючи ситуацію на фронті в Україні зазначив, що саме російській окупаційній армії українські військові влаштовують м'ясорубку на фронті.

За його словами, створення українськими військовими плацдарму на лівому березі Дніпра у Херсонській області це полювання на російських військових на живця.

Логіка така: частини ЗСУ (нехай навіть елітна морська піхота) висаджуються в Кринках. При цьому такій переправі ЗС РФ чомусь перешкодити не можуть, незважаючи на перевагу в повітрі і в стволах артилерії. Мало того, авіація ЗСУ починає робити рейди вглиб наших позицій – в ППО у нас є чималі прогалини. Отже, ЗС РФ відразу ж робить спроби скинути морську піхоту бандер в річку з Кринківського плацдарму. Починає штурми в лоб – м'ясні атаки. А ЗСУ через Дніпро починає далекобійними системами і дронами накривати наші війська, їх штаби, артилерію, танків. По суті, нас винищуючи, - заявляє поплічник Гіркіна. Поширити

За його словами, чим більше ЗС РФ атакують – тим більше втрачають. Окупанти на фронті стверджують, що "час на крок попереду них", а в українських військових величезна перевага в дронах.

Боротьби з ними немає, а ударні дрони ЗСУ дістають навіть САУ "Мста" в сорока кілометрах від ЛБС. У безпілотних бомберів ЗСУ – все більше вантажопідйомності, з'явилися дрони, здатні нести по вісім (!) 82-мм мін! По суті це – можливості літаків Першої світової. Але з набагато більшою точністю метання. Це буквально вибиває нашу піхоту. Та й техніку теж. Малокаліберної зенітної артилерії для боротьби з дронами-вбивцями у нас відчайдушно не вистачає, - зазначає Калашников Поширити

Росіян не рятує від дронів навіть горезвісна РЕБ. Крім того, за словами соратника Гіркіна, окупанти програють ЗСУ контрбатарейну боротьбу.

Їхня арта перемелює нас. А ось у ворога з РЕБ і радіотехнічною розвідкою все добре. Додам від себе: наше начальство не може провести навіть локальну повітряну наступальну операцію: перебити ППО ворога хоча б на одній критичній ділянці фронту і повністю ізолювати його, громлячи підвезення всього необхідного ЗСУ з неба. Та й самі частини ворога, його артилерію, склади, штаби, важку техніку, - підкреслює Калашников. Поширити

Зрештою боротьба за плацдарм у Кринках перетворюється на перемелювання окупаційних військ РФ. За словами Калашникова, намагаючись дати відсіч Силам оборони України, штурмові загони і техніка РФ "потрапляють під вбивчі обстріли через річку і атаки БПЛА".

Те ж саме спостерігається і біля Авдіївки, на жаль. Ми знову отримуємо свій Бахмут. Залишивши Херсон восени 2022-го, ЗС РФ позбулися можливості вдарити у фланг і тил ЗСУ на півдні, відкриваючи шлях на Одесу. І зараз отримують не дуже приємну перспективу власного виснаження/знекровлення. Ворог, чорт візьми, нав'язав нам ініціативу! Якщо не перенести війну в іншу сферу, то все може закінчитися для нас вкрай погано. Власне на лінії фронту ворог нас технічно перевершує. Так, він не виробляє сам тих систем, що застосовує, він – грамотний користувач. Але таким самим грамотним користувачем виявилися свого часу японці (1904-1905 рр.) на кораблях британської споруди, - наголошує Калашников. Поширити

Калашников переконаний, що якщо цього не зробити, а в Кремлі і далі будуть вірити, що "ЗСУ закінчаться і Захід втомиться підтримувати Київ", РФ може сама потрапити в жорна "перемелювання" своїх військ.