Власник ще однієї російської ПВК відверто звинуватив Путіна у розвалі армії РФ

Власник невеликої російської ПВК "Паладін" Георгій Закревський відверто звинуватив кремлівського диктатора та військового злочинця Володимира Путіна у розвалі армії РФ.
Що відомо про відверту критику у бік Путіна з боку Закревського
Окремі фрагменти з інтерв’ю Закревського одному з російських ЗМІ публікує український журналіст Денис Казанський.
Закревський також зазначив, що у поразці російської армії у розв’язаній злочинній війні проти України також винен Путін.
За його словами, діючий в Росії кремлівський режим не спроможний змінити хід війни проти України.
Він підкреслив, що Міноборони РФ фактично нічого не досягло в рамках так званої “спецоперації” в Україні.
Він також вказав на глибокі і системні проблеми в російські економіці.
Як відомі російські пропагандисти виступають проти Кремля
Поплічник заарештованого Кремлем російського терориста Ігоря Гіркіна Максим Калашников, коментуючи ситуацію на фронті в Україні зазначив, що саме російській окупаційній армії українські військові влаштовують м'ясорубку на фронті.
За його словами, створення українськими військовими плацдарму на лівому березі Дніпра у Херсонській області це полювання на російських військових на живця.
За його словами, чим більше ЗС РФ атакують – тим більше втрачають. Окупанти на фронті стверджують, що "час на крок попереду них", а в українських військових величезна перевага в дронах.
Росіян не рятує від дронів навіть горезвісна РЕБ. Крім того, за словами соратника Гіркіна, окупанти програють ЗСУ контрбатарейну боротьбу.
Зрештою боротьба за плацдарм у Кринках перетворюється на перемелювання окупаційних військ РФ. За словами Калашникова, намагаючись дати відсіч Силам оборони України, штурмові загони і техніка РФ "потрапляють під вбивчі обстріли через річку і атаки БПЛА".
Калашников переконаний, що якщо цього не зробити, а в Кремлі і далі будуть вірити, що "ЗСУ закінчаться і Захід втомиться підтримувати Київ", РФ може сама потрапити в жорна "перемелювання" своїх військ.