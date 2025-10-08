Владелец Nokia представил первый в мире гибридный телефон

Финская корпорация HMD Global, являющаяся владельцем бренда Nokia, представил сенсорный смартфон Touch 4G с дизайном в стиле старых Lumia и доступной ценой.
Главные тезисы
- Устройство работает на урезанной "операционке" RTOS Touch.
- Его цена максимально бюджетная – менее 2000 тыс грн.
Почему HMD Touch 4G — это уникальный смартфон?
По словам разработчиков, эта новинка является сочетанием всего "лучшего" из двух миров.
Что важно понимать, фактически речь идет о первом гибридном телефоне в истории человечества.
Несмотря на наличие сенсорного экрана, устройство работает на урезанной операционке RTOS Touch вместо Android и установку приложений не поддерживает.
Характеристики HMD Touch 4G:
Габариты: 102,3×61,85×10,85 мм, 100 граммов, IP52
Дисплей: 3,2" QVGA, 320×240
Камеры: 2 Мп (основная, есть вспышка), 0,3 Мп (фронтальная)
Чипсет: 1-ядерный Unisoc T127
Память: 64 МБ ОЗУ + 128 МБ ПЗУ
Батарея: 1950 мАч, до 30 часов автономной работы.
Связь: 4G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 3, GPS, USB-C.
Стоит отметить, что цена новинки действительно бюджетная — 45 долларов (~1800 грн).
Кроме того, указано, что комплект входят зарядное устройство, кабель, чехол и документация.
