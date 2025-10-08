Владелец Nokia представил первый в мире гибридный телефон
Категория
Технологии
Дата публикации

Владелец Nokia представил первый в мире гибридный телефон

Почему HMD Touch 4G – это уникальный смартфон?
Читати українською
Источник:  online.ua

Финская корпорация HMD Global, являющаяся владельцем бренда Nokia, представил сенсорный смартфон Touch 4G с дизайном в стиле старых Lumia и доступной ценой.

Главные тезисы

  • Устройство работает на урезанной "операционке" RTOS Touch.
  • Его цена максимально бюджетная – менее 2000 тыс грн.

Почему HMD Touch 4G — это уникальный смартфон?

По словам разработчиков, эта новинка является сочетанием всего "лучшего" из двух миров.

Что важно понимать, фактически речь идет о первом гибридном телефоне в истории человечества.

Несмотря на наличие сенсорного экрана, устройство работает на урезанной операционке RTOS Touch вместо Android и установку приложений не поддерживает.

Фото: HMD

Это решение для ищущих компактный и автономный аппарат для связи без лишних функций. При этом с него все равно можно сидеть в Интернете, читать новости и смотреть видео. Также поддерживаются видеовызовы и голосовые сообщения через приложение Express Chat.

Фото: HMD

Характеристики HMD Touch 4G:

  • Габариты: 102,3×61,85×10,85 мм, 100 граммов, IP52

  • Дисплей: 3,2" QVGA, 320×240

  • Камеры: 2 Мп (основная, есть вспышка), 0,3 Мп (фронтальная)

  • Чипсет: 1-ядерный Unisoc T127

  • Память: 64 МБ ОЗУ + 128 МБ ПЗУ

  • Батарея: 1950 мАч, до 30 часов автономной работы.

  • Связь: 4G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 3, GPS, USB-C.

Стоит отметить, что цена новинки действительно бюджетная — 45 долларов (~1800 грн).

Кроме того, указано, что комплект входят зарядное устройство, кабель, чехол и документация.

Больше по теме

Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Смартфоны с лучшими камерами для селфи и не только — рейтинг TechRadar
селфи
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Android-смартфоны получили дополнительную защиту от краж
Смартфон
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Эксперты назвали лучшие бюджетные смартфоны 2025 года
Эксперты назвали лучшие бюджетные смартфоны 2025 года

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?