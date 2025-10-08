Власник Nokia представив перший у світі гібридний телефон
Фінська корпорація HMD Global, яка є власником бренду Nokia, представив сенсорний смартфон Touch 4G з дизайном у стилі старих Lumia і доступною ціною.

Головні тези:

  • Пристрій працює на урізаній "операційці" RTOS Touch.
  • Його ціна максимально бюджетна - менше 2000 тис грн.

Чому HMD Touch 4G — це унікальний смартфон?

За словами розробників, ця новинка є поєднання всього "найкращого" з двох світів.

Що важливо розуміти, фактично йдеться про перший гібридний телефон в історії людства.

Попри наявність сенсорного екрану, пристрій працює на урізаній "операційці" RTOS Touch замість Android і встановлення додатків не підтримує.

Фото: HMD

Це рішення для тих, хто шукає компактний і автономний апарат для зв'язку без зайвих функцій. При цьому з нього все одно можна сидіти в інтернеті, читати новини та дивитися відео. Також підтримуються відеодзвінки та голосові повідомлення через додаток Express Chat.

Фото: HMD

Характеристики HMD Touch 4G:

  • Габарити: 102,3×61,85×10,85 мм, 100 грамів, IP52

  • Дисплей: 3,2" QVGA, 320×240

  • Камери: 2 Мп (основна, є спалах), 0,3 Мп (фронтальна)

  • Чипсет: 1-ядерний Unisoc T127

  • Пам'ять: 64 МБ ОЗП + 128 МБ ПЗП

  • Батарея: 1950 мАг, до 30 годин автономної роботи.

  • Зв'язок: 4G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 3, GPS, USB-C.

Варто зазначити, що ціна новинки дійсно бюджетна — 45 доларів (~1800 грн).

Окрім того, наголошується, що комплект входять зарядний пристрій, кабель, чохол і документація.

