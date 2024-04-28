Владимир Дантес откровенно признался, кого на самом деле любит
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

Владимир Дантес откровенно признался, кого на самом деле любит

Владимир Дантес
Читати українською
Источник:  online.ua

Известный украинский певец Владимир Дантес нежно поздравил с днем рождения свою девушку Дашу Кацурину. Также артист добавил, что она - его настоящая любовь.

Дантес не скрывает своих чувств к Кацуриной

28 апреля украинская блогер и бизнес-вумен Даша Кацурина праздновала свое 29-летие. Ее парень воспользовался этой возможностью, чтобы напомнить любимой о том, какая она невероятная.

Неожиданно для всех Владимир Дантес посвятил имениннице собственное стихотворение.

Ты очень красивая.

У тебя неповторимый вкус.

Ты умеешь принимать трудные решения.

Ты умеешь дружить.

Ты иногда чувствуешь себя не уверенной, но это делает тебя самой решительной.

Ты невероятная мама.

Ты возвращаешься в свою страну, когда все вокруг не советуют этого делать.

Ты открываешь новые бизнесы в Украине, потому что реально веришь в свой дом.

Ты настоящая девушка, которая несет мощную girls power.

Ты — моя любовь.

C Днем рождения!

Кроме того, артист опубликовал нежные фото с Дашей, где они обнимаются, целуются и проводят время вместе.

Что известно об отношениях Дантеса и Кацуриной

Владимир и Даша начали свои отношения примерно полтора года назад после разрыва певца с его экс-женой Надеждой Дорофеевой.

А вот сама певица вышла замуж за ресторатора Михаила Кацурина, у которого от предыдущего брака с Дашей двое детей — дочь Саша и сын Ивана.

Известно, что Владимир Дантес уже познакомил любимую с родителями и они иногда проводят время вместе.

По словам Даши Кацуриной, она довольно часто делает свадебно-романтические намеки партнеру, однако пока о браке речь не идет.

Больше по теме

Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Певец Андрей Хливнюк отреагировал на кражу своей песни любовницей Путина
Андрей Хливнюк
Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Певец MELOVIN заявил о гибели сестры в результате удара РФ по Одессе
MELOVIN
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Певец POSITIFF отреагировал на новый скандал вокруг Насти Каменских — видео
POSITIFF

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?