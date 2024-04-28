Владимир Дантес откровенно признался, кого на самом деле любит

Известный украинский певец Владимир Дантес нежно поздравил с днем рождения свою девушку Дашу Кацурину. Также артист добавил, что она - его настоящая любовь.

Дантес не скрывает своих чувств к Кацуриной

28 апреля украинская блогер и бизнес-вумен Даша Кацурина праздновала свое 29-летие. Ее парень воспользовался этой возможностью, чтобы напомнить любимой о том, какая она невероятная.

Неожиданно для всех Владимир Дантес посвятил имениннице собственное стихотворение.

Ты очень красивая.

У тебя неповторимый вкус.

Ты умеешь принимать трудные решения.

Ты умеешь дружить.

Ты иногда чувствуешь себя не уверенной, но это делает тебя самой решительной.

Ты невероятная мама.

Ты возвращаешься в свою страну, когда все вокруг не советуют этого делать.

Ты открываешь новые бизнесы в Украине, потому что реально веришь в свой дом.

Ты настоящая девушка, которая несет мощную girls power.

Ты — моя любовь.

C Днем рождения!

Кроме того, артист опубликовал нежные фото с Дашей, где они обнимаются, целуются и проводят время вместе.

Что известно об отношениях Дантеса и Кацуриной

Владимир и Даша начали свои отношения примерно полтора года назад после разрыва певца с его экс-женой Надеждой Дорофеевой.

А вот сама певица вышла замуж за ресторатора Михаила Кацурина, у которого от предыдущего брака с Дашей двое детей — дочь Саша и сын Ивана.

Известно, что Владимир Дантес уже познакомил любимую с родителями и они иногда проводят время вместе.