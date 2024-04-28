Владимир Дантес откровенно признался, кого на самом деле любит

Известный украинский певец Владимир Дантес нежно поздравил с днем рождения свою девушку Дашу Кацурину. Также артист добавил, что она - его настоящая любовь.
Дантес не скрывает своих чувств к Кацуриной
28 апреля украинская блогер и бизнес-вумен Даша Кацурина праздновала свое 29-летие. Ее парень воспользовался этой возможностью, чтобы напомнить любимой о том, какая она невероятная.
Неожиданно для всех Владимир Дантес посвятил имениннице собственное стихотворение.
Ты очень красивая.
У тебя неповторимый вкус.
Ты умеешь принимать трудные решения.
Ты умеешь дружить.
Ты иногда чувствуешь себя не уверенной, но это делает тебя самой решительной.
Ты невероятная мама.
Ты возвращаешься в свою страну, когда все вокруг не советуют этого делать.
Ты открываешь новые бизнесы в Украине, потому что реально веришь в свой дом.
Ты настоящая девушка, которая несет мощную girls power.
Ты — моя любовь.
C Днем рождения!
Кроме того, артист опубликовал нежные фото с Дашей, где они обнимаются, целуются и проводят время вместе.
Что известно об отношениях Дантеса и Кацуриной
Владимир и Даша начали свои отношения примерно полтора года назад после разрыва певца с его экс-женой Надеждой Дорофеевой.
А вот сама певица вышла замуж за ресторатора Михаила Кацурина, у которого от предыдущего брака с Дашей двое детей — дочь Саша и сын Ивана.
Известно, что Владимир Дантес уже познакомил любимую с родителями и они иногда проводят время вместе.
По словам Даши Кацуриной, она довольно часто делает свадебно-романтические намеки партнеру, однако пока о браке речь не идет.
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